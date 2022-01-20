Рецепт макаронів з куркою та грибами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
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Фото Cafe delites
Приготування:
- Присмачте курячі стегенця сушеним базиліком, сіллю і чорним меленим перцем.
- Розігрійте олію на середньому вогні, додайте курячі стегенця і обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Вийміть і відкладіть.
- Обсмажте дрібно нарізану цибулю і часник. Влийте білого вина та тушкуйте 5 хвилин.
- Додайте нарізаних печериць та смажте ще 3 хвилини. Потім влийте бульйон, вершки, сіль і перець – доведіть до повільного кипіння.
- Додайте макарони і тушкуйте, поки вони не стануть аль-денте (15 хвилин), періодично помішуючи.
Фото Cafe delites
- Посипте сиром пармезан. Зніміть страву з вогню і дайте постояти 5 хвилин, щоб соус загус.
- Курку наріжте смужками і перемішайте з макаронами.
- Посипте страву свіжою петрушкою.
Смачного!