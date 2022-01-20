Рецепт макаронів з куркою та грибами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

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Фото Cafe delites

Приготування:

  1. Присмачте курячі стегенця сушеним базиліком, сіллю і чорним меленим перцем.
  1. Розігрійте олію на середньому вогні, додайте курячі стегенця і обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Вийміть і відкладіть.
  1. Обсмажте дрібно нарізану цибулю і часник. Влийте білого вина та тушкуйте 5 хвилин.
  1. Додайте нарізаних печериць та смажте ще 3 хвилини. Потім влийте бульйон, вершки, сіль і перець – доведіть до повільного кипіння.
  1. Додайте макарони і тушкуйте, поки вони не стануть аль-денте (15 хвилин), періодично помішуючи.


Фото Cafe delites

  1. Посипте сиром пармезан. Зніміть страву з вогню і дайте постояти 5 хвилин, щоб соус загус.
  1. Курку наріжте смужками і перемішайте з макаронами.
  1. Посипте страву свіжою петрушкою.

Смачного!