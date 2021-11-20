Ну кто из нас не любит десерты из желе? А если это еще и желе с ягодами, кремом и печеньем – объедение! Эта вкусняшка чудесно подойдет для праздничного стола, также его можно готовить ежедневно, ведь он чрезвычайно легок по технологии.
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Рецепт десерта с желе и маскарпоне.
- Время: 3 часа
- Порции: 6
Десерт с желе / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
- Приготовьте желе в соответствии с инструкцией по упаковке.
- Разлейте его по стаканам и добавьте немного ягод.
- Отправьте заготовку на десерт в холодильник на 2 часа.
- Для приготовления крема тщательно взбейте яичные желтки с сахаром.
Десерт с желе / Фото Яны Станишевской
- Далее добавьте к ним маскарпоне и взбитые до стойких пиков белки.
- Выложите на застывшее желе печенье, предварительно смоченное в ликёре, далее крем.
- Посыпьте десерт ягодами и добавьте лист свежей мяты.
Изысканный десерт готов. Приятного аппетита!
Текст публикации Яны Станишевской:
Говорю сразу, это не альтернативный тирамису, это просто вкусный десерт с печеньем савоярди и маскарпоне.
Итак, на 6 таких порций нам понадобится: 2 упаковки желе, 250 гр маскарпоне, 2 яйца, 70 гр сахара , печенье савоярди, 50-70 со смородинового ликера и ягоды.
Начинаем с того, что готовим желе, заливаем его по бокалам и насыпаем чуть ягод туда и отправляем в холодильник на 2 часа.
Затем готовим крем , это взбиваем желтки с сахаром, затем водим в ним маскарпоне аккуратно и добавляем туда белки, предварительно взбитые в густую пену.
По истечению двух часов и как желе застыло, собираем наш десерт. На желе выкладываем печенье предварительно окунув его в ликёр, а сверху выкладываем крем. Посыпаем сверху ягодами и мятой. Готово.
Уровень сложности просто нулевой, а выглядит как в десерт из ресторана. Согласны ?