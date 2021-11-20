Ну хто з нас не любить десерти з желе? А якщо це ще й желе з ягодами, кремом та печивом – смакота! Цей смаколик чудово підійде для святкового столу, також його можна готувати щодня, адже він надзвичайно легкий за технологією.
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Рецепт десерту з желе і маскарпоне
- Час: 3 години
- Порції: 6
Десерт з желе / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Приготуйте желе відповідно до інструкції на упакуванні.
- Розлийте його по склянках та додайте трішки ягід.
- Відправте заготовку на десерт в холодильник на 2 дві години.
- Для приготування крему ретельно збийте яєчні жовтки з цукром.
Десерт з желе / Фото Яни Станішевської
- Далі додайте до них маскарпоне та збиті до стійких піків білки.
- Викладіть на застигле желе печиво попередньо змочене в лікері, далі крем.
- Посипте десерт ягодами та додайте листочок свіжої м'яти.
Вишуканий десерт готовий. Смачного!
Текст публікації Яни Станішевської:
Говорю сразу , это не альтернативный тирамису, это просто вкусный десерт с печеньем савоярди и маскарпоне.
Итак , на 6 таких порций нам понадобится : 2 упаковки желе , 250 гр маскарпоне , 2 яйца, 70 гр сахара , печенье савоярди , 50-70 со смородинового ликера и ягоды .
Начинаем с того , что готовим желе , заливаем его по бокалам и насыпаем чуть ягод туда и отправляем в холодильник на 2 часа.
Затем готовим крем , это взбиваем желтки с сахаром , затем водим в ним маскарпоне аккуратно и добавляем туда белки , предварительно взбитые в густую пену.
По истечению двух часов и как желе застыло , собираем наш десерт . На желе выкладываем печенье предварительно окунув его в ликёр , а сверху выкладываем крем . Посыпаем сверху ягодами и мятой . Готово.
Уровень сложности просто нулевой, а выглядит как в десерт из ресторана. Согласны ?