Ну хто з нас не любить десерти з желе? А якщо це ще й желе з ягодами, кремом та печивом – смакота! Цей смаколик чудово підійде для святкового столу, також його можна готувати щодня, адже він надзвичайно легкий за технологією.

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Рецепт десерту з желе і маскарпоне

Час: 3 години

3 години Порції: 6



Десерт з желе / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 2 упаковки желе;

– 250 грамів маскарпоне;

– 2 сирих яйця;

– 70 грамів цукру;

– печиво савоярді;

– 50 – 70 мілілітрів смородинового лікеру;

– ягоди.

Приготування:

Приготуйте желе відповідно до інструкції на упакуванні.

Розлийте його по склянках та додайте трішки ягід.

Відправте заготовку на десерт в холодильник на 2 дві години.

Для приготування крему ретельно збийте яєчні жовтки з цукром.



Десерт з желе / Фото Яни Станішевської

Далі додайте до них маскарпоне та збиті до стійких піків білки.

Викладіть на застигле желе печиво попередньо змочене в лікері, далі крем.

Посипте десерт ягодами та додайте листочок свіжої м'яти.

Вишуканий десерт готовий. Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Говорю сразу , это не альтернативный тирамису, это просто вкусный десерт с печеньем савоярди и маскарпоне.

Итак , на 6 таких порций нам понадобится : 2 упаковки желе , 250 гр маскарпоне , 2 яйца, 70 гр сахара , печенье савоярди , 50-70 со смородинового ликера и ягоды .

Начинаем с того , что готовим желе , заливаем его по бокалам и насыпаем чуть ягод туда и отправляем в холодильник на 2 часа.

Затем готовим крем , это взбиваем желтки с сахаром , затем водим в ним маскарпоне аккуратно и добавляем туда белки , предварительно взбитые в густую пену.

По истечению двух часов и как желе застыло , собираем наш десерт . На желе выкладываем печенье предварительно окунув его в ликёр , а сверху выкладываем крем . Посыпаем сверху ягодами и мятой . Готово.

Уровень сложности просто нулевой, а выглядит как в десерт из ресторана. Согласны ?