Словно из ресторана: простой десерт с желе и кремом маскарпоне без выпечки

Если вам захотелось сладенького, но вы не любите готовить, у нас есть интересный вариант: сладкий десерт с желе, ягодами и кремом из маскарпоне и печеньем савоярди. Это не альтернатива тирамису, это новый, ни на что не похожий десерт по рецепту Яны Станишевской.

Ну кто из нас не любит десерты из желе? А если это еще и желе с ягодами, кремом и печеньем – объедение! Эта вкусняшка чудесно подойдет для праздничного стола, также его можно готовить ежедневно, ведь он чрезвычайно легок по технологии.

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Рецепт десерта с желе и маскарпоне.

Время : 3 часа

: 3 часа Порции: 6



Десерт с желе / Фото Яны Станишевской

– 2 упаковки желе;– 250 граммов маскарпоне;– 2 сырых яйца;– 70 граммов сахара;– печенье савоярди;– 50 – 70 миллилитров смородинового ликера;– ягоды.

Приготовление:

Приготовьте желе в соответствии с инструкцией по упаковке.

Разлейте его по стаканам и добавьте немного ягод.

Отправьте заготовку на десерт в холодильник на 2 часа.

Для приготовления крема тщательно взбейте яичные желтки с сахаром.



Десерт с желе / Фото Яны Станишевской

Далее добавьте к ним маскарпоне и взбитые до стойких пиков белки.

Выложите на застывшее желе печенье, предварительно смоченное в ликёре, далее крем.

Посыпьте десерт ягодами и добавьте лист свежей мяты.

Изысканный десерт готов. Приятного аппетита!

Текст публикации Яны Станишевской:

Говорю сразу, это не альтернативный тирамису, это просто вкусный десерт с печеньем савоярди и маскарпоне.

Итак, на 6 таких порций нам понадобится: 2 упаковки желе, 250 гр маскарпоне, 2 яйца, 70 гр сахара , печенье савоярди, 50-70 со смородинового ликера и ягоды.

Начинаем с того, что готовим желе, заливаем его по бокалам и насыпаем чуть ягод туда и отправляем в холодильник на 2 часа.

Затем готовим крем , это взбиваем желтки с сахаром, затем водим в ним маскарпоне аккуратно и добавляем туда белки, предварительно взбитые в густую пену.

По истечению двух часов и как желе застыло, собираем наш десерт. На желе выкладываем печенье предварительно окунув его в ликёр, а сверху выкладываем крем. Посыпаем сверху ягодами и мятой. Готово.

Уровень сложности просто нулевой, а выглядит как в десерт из ресторана. Согласны ?