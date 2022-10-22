Намазки на хлеб – идеальное решение для ситуаций, когда в квартире нет света или газа, с чем нам придется столкнуться этой зимой. Конечно, ими можно смаковать в других ситуациях: они идеально дополняют редкие блюда или служат быстрым перекусом во время насыщенного дня.

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Рецепт смальца с яблоками и луком

Время: 1 час

Порций: рассчитано на 10 человек

Идеальное сочетание / Фото Moje Gotowanie

Ингредиенты:

800 грамм сала;

150 грамм копченого бекона;

4 яблока;

3 лука;

соль по вкусу.

Приготовление:

Сало нарезаем мелкой соломкой и растапливаем на сковороде. Когда сало начнет подрумяниваться, добавляем к нему нарезанный кубиками лук и копченый бекон. Все тщательно перемешиваем и растапливаем примерно 20 минут . Когда бекон растворится в сале, начинаем добавлять мелко нарезанные яблоки (сердцевины также выбрасываем). Тушим все 15 минут. Снимаем сковороду с огня и разливаем смалец в банки или глиняные горшки.

Приятного аппетита!