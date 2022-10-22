Намазки на хліб – ідеальне рішення для ситуацій, коли у квартирі немає світла чи газу, з чим нам доведеться зіштовхнутися цієї зими. Звісно, ними можна смакувати в інших ситуаціях: вони ідеально доповнюють рідкі страви або слугують швидким перекусом під час насиченого дня.

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Рецепт смальцю з яблуками та цибулею

Час: 1 година

Порцій: розраховано на 10 осіб

Ідеальне поєднання / Фото Moje Gotowanie

Інгредієнти:

800 грамів сала;

150 грамів копченого бекону;

4 яблука;

3 цибулі;

сіль до смаку.

Приготування:

Сало нарізаємо дрібною соломкою та розтоплюємо на сковорідці. Коли сало почне підрум'янюватися, додаємо до нього нарізану кубиками цибулю та копчений бекон. Все ретельно перемішуємо та розтоплюємо приблизно 20 хвилин. Коли бекон розчиниться у салі, починаємо додавати дрібно нарізані яблука (серцевини також викидаємо). Тушкуємо все 15 хвилин. Знімаємо сковороду з вогню та розливаємо смалець у банки або глиняні горщики.

Смачного!