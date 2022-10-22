Намазки на хліб – ідеальне рішення для ситуацій, коли у квартирі немає світла чи газу, з чим нам доведеться зіштовхнутися цієї зими. Звісно, ними можна смакувати в інших ситуаціях: вони ідеально доповнюють рідкі страви або слугують швидким перекусом під час насиченого дня.
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Рецепт смальцю з яблуками та цибулею
Час: 1 година
Порцій: розраховано на 10 осіб
Ідеальне поєднання / Фото Moje Gotowanie
Інгредієнти:
- 800 грамів сала;
- 150 грамів копченого бекону;
- 4 яблука;
- 3 цибулі;
- сіль до смаку.
Приготування:
- Сало нарізаємо дрібною соломкою та розтоплюємо на сковорідці.
- Коли сало почне підрум'янюватися, додаємо до нього нарізану кубиками цибулю та копчений бекон. Все ретельно перемішуємо та розтоплюємо приблизно 20 хвилин.
- Коли бекон розчиниться у салі, починаємо додавати дрібно нарізані яблука (серцевини також викидаємо). Тушкуємо все 15 хвилин.
- Знімаємо сковороду з вогню та розливаємо смалець у банки або глиняні горщики.
Смачного!