Это просто должно быть в кладовке: смалец с яблоками и луком на зиму
22 октября 2022 , 14:31Читати новину українською
Источник:Moje Gotowanie
Намазки на хлеб из смальца всегда были известны в Украине. Они позволяют сытно перекусить, когда не хватает времени или нет возможности приготовить другое блюдо.
Намазки на хлеб – идеальное решение для ситуаций, когда в квартире нет света или газа, с чем нам придется столкнуться этой зимой. Конечно, ими можно смаковать в других ситуациях: они идеально дополняют редкие блюда или служат быстрым перекусом во время насыщенного дня.
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Рецепт смальца с яблоками и луком
Время: 1 час
Порций: рассчитано на 10 человек
Идеальное сочетание / Фото Moje Gotowanie
Ингредиенты:
- 800 грамм сала;
- 150 грамм копченого бекона;
- 4 яблока;
- 3 лука;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Сало нарезаем мелкой соломкой и растапливаем на сковороде.
- Когда сало начнет подрумяниваться, добавляем к нему нарезанный кубиками лук и копченый бекон. Все тщательно перемешиваем и растапливаем примерно 20 минут.
- Когда бекон растворится в сале, начинаем добавлять мелко нарезанные яблоки (сердцевины также выбрасываем). Тушим все 15 минут.
- Снимаем сковороду с огня и разливаем смалец в банки или глиняные горшки.
Приятного аппетита!