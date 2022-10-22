Это просто должно быть в кладовке: смалец с яблоками и луком на зиму

22 октября 2022 , 14:31
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Источник:

Moje Gotowanie

Намазки на хлеб из смальца всегда были известны в Украине. Они позволяют сытно перекусить, когда не хватает времени или нет возможности приготовить другое блюдо.

Намазки на хлеб – идеальное решение для ситуаций, когда в квартире нет света или газа, с чем нам придется столкнуться этой зимой. Конечно, ими можно смаковать в других ситуациях: они идеально дополняют редкие блюда или служат быстрым перекусом во время насыщенного дня.

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Рецепт смальца с яблоками и луком

Время: 1 час

Порций: рассчитано на 10 человек

Идеальное сочетание / Фото Moje Gotowanie

Ингредиенты:

  • 800 грамм сала;
  • 150 грамм копченого бекона;
  • 4 яблока;
  • 3 лука;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Сало нарезаем мелкой соломкой и растапливаем на сковороде.
  2. Когда сало начнет подрумяниваться, добавляем к нему нарезанный кубиками лук и копченый бекон. Все тщательно перемешиваем и растапливаем примерно 20 минут.
  3. Когда бекон растворится в сале, начинаем добавлять мелко нарезанные яблоки (сердцевины также выбрасываем). Тушим все 15 минут.
  4. Снимаем сковороду с огня и разливаем смалец в банки или глиняные горшки.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська