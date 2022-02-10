Одно замечание: не переборщите с ванилином. Достаточно взять его на самом кончике ножа.

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Рецепт сметанных кексов

Время: 30 минут

Порций: 8

Особое наслаждение / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 250 миллилитров сметаны любой жирности;
  • 2 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 2 стакана муки;
  • 1 чайная ложка соды;
  • ванилин на кончике ножа;
  • изюм, кукаты, шоколад – по вкусу.

Приготовление:

  1. Соединяем яйца, сахар и сметану. Все тщательно перемешиваем.
  2. Добавляем смешанную с содой муку.
  3. Добавить в смесь сладкие добавки и тщательно перемешать.
  4. Разливаем тесто по формам для кексов и ставим в разогретую до 250 градусов духовку на 20 минут.
  5. Готовые кексы можно украсить взбитыми сливками, глазурью и фруктами.

Приятного аппетита!