Одно замечание: не переборщите с ванилином. Достаточно взять его на самом кончике ножа.
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Рецепт сметанных кексов
Время: 30 минут
Порций: 8
Особое наслаждение / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 250 миллилитров сметаны любой жирности;
- 2 яйца;
- 1 стакан сахара;
- 2 стакана муки;
- 1 чайная ложка соды;
- ванилин на кончике ножа;
- изюм, кукаты, шоколад – по вкусу.
Приготовление:
- Соединяем яйца, сахар и сметану. Все тщательно перемешиваем.
- Добавляем смешанную с содой муку.
- Добавить в смесь сладкие добавки и тщательно перемешать.
- Разливаем тесто по формам для кексов и ставим в разогретую до 250 градусов духовку на 20 минут.
- Готовые кексы можно украсить взбитыми сливками, глазурью и фруктами.
Приятного аппетита!