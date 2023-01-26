Кофе для многих из нас является любимым напитком, без которого мы не можем представить свое начало дня. Впрочем, его характерный горьковатый вкус может нравиться не всем, и если вы среди этих людей, то помочь смягчить вкус напитка поможет один простой способ.

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Как смягчить вкус кофе

Наверное, каждый знает, что если добавить в кофе молоко, то его вкус будет не таким выраженным. Но это не единственное решение, тем более что кофе с молоком может нравиться не всем.

Любимый напиток с непревзойденным вкусом / Фото Pexels

В таком случае нужно воспользоваться одним простым приемом: к кофе следует добавить щепотку соли. Этот простой ингредиент смягчит горечь кофе и поможет выделить сладковатый аромат.

Кроме того, на напитки появится характерная пена. Также соль устранит кислоту в кофе, из-за которой она вымывается из организма. Единственная оговорка: людям с гипертонией следует избегать кофе, приготовленного таким образом.