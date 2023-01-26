Вы забудете о горечи кофе: простой трюк, который сделает напиток "мягким"

Кофе – один из самых популярных напитков, но не всем нравится его горьковатый привкус. Избавиться от него позволит легкий прием, воспользоваться которым по силам каждому.

Кофе для многих из нас является любимым напитком, без которого мы не можем представить свое начало дня. Впрочем, его характерный горьковатый вкус может нравиться не всем, и если вы среди этих людей, то помочь смягчить вкус напитка поможет один простой способ.

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Как смягчить вкус кофе

Наверное, каждый знает, что если добавить в кофе молоко, то его вкус будет не таким выраженным. Но это не единственное решение, тем более что кофе с молоком может нравиться не всем.

Любимый напиток с непревзойденным вкусом / Фото Pexels

В таком случае нужно воспользоваться одним простым приемом: к кофе следует добавить щепотку соли. Этот простой ингредиент смягчит горечь кофе и поможет выделить сладковатый аромат.

Кроме того, на напитки появится характерная пена. Также соль устранит кислоту в кофе, из-за которой она вымывается из организма. Единственная оговорка: людям с гипертонией следует избегать кофе, приготовленного таким образом.