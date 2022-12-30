Сочная "буженина" из куриного филе: рецепт на Новый год 2023

После этого рецепта вы больше не захотите покупать колбасу в магазине, ведь ее заменит курица.

Составляя новогоднее меню обязательно добавьте этот рецепт домашней "буженины", но приготовленной из куриного филе. Такое мясо можно добавлять в салаты, закуски, или просто подавать как отдельное блюдо к праздничному столу.

Читайте также Новогодний стол 2023: рецепты мясных блюд и закусок

Процесс приготовления блюд довольно прост и понятен. Попробуйте и вы будете в восторге.

Рецепт "буженины" из куриного филе

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 6

– 2 куриных филе;– 500 миллилитров воды.– 1,5 чайной ложки соли;– душистый и черный перец;– чеснок;– лавровый лист.– 1/2 чайной ложки карри– 1 чайная ложка с горькой паприкой;– 1 чайная ложка французской горчицы;– по 1 чайной ложке соевого соуса, меда и растительного масла.

Приготовление:

В кастрюльку наливаем воду, добавляем соль, размешиваем и добавляем остальные составляющие первого маринада. Кладем куриное филе и маринуем его 2 – 3 часа.

Вынимаем, хорошо просушиваем, обкручиваем нитью. Соединяем все для второго маринада и обмазываем им мясо. Маринуем его еще 30 минут.

Выпекаем комок при 200 градусах 30 минут. Охлаждаем в выключенной духовке или под фольгой.

Подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!