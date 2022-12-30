Сочная "буженина" из куриного филе: рецепт на Новый год 2023
30 декабря 2022, 12:10Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
После этого рецепта вы больше не захотите покупать колбасу в магазине, ведь ее заменит курица.
Составляя новогоднее меню обязательно добавьте этот рецепт домашней "буженины", но приготовленной из куриного филе. Такое мясо можно добавлять в салаты, закуски, или просто подавать как отдельное блюдо к праздничному столу.
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Процесс приготовления блюд довольно прост и понятен. Попробуйте и вы будете в восторге.
Рецепт "буженины" из куриного филе
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 6
– 2 куриных филе;
– 500 миллилитров воды.
Для маринада:
– 1,5 чайной ложки соли;
– душистый и черный перец;
– чеснок;
– лавровый лист.
Для второго маринад:
– 1/2 чайной ложки карри
– 1 чайная ложка с горькой паприкой;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– по 1 чайной ложке соевого соуса, меда и растительного масла.
Приготовление:
- В кастрюльку наливаем воду, добавляем соль, размешиваем и добавляем остальные составляющие первого маринада. Кладем куриное филе и маринуем его 2 – 3 часа.
- Вынимаем, хорошо просушиваем, обкручиваем нитью. Соединяем все для второго маринада и обмазываем им мясо. Маринуем его еще 30 минут.
- Выпекаем комок при 200 градусах 30 минут. Охлаждаем в выключенной духовке или под фольгой.
- Подаем к столу.
Приятного тебе аппетита!