Складаючи новорічне меню обов'язково додайте цей рецепт домашньої "буженини", але приготованої з курячого філе. Таке м'ясо можна додавати до салатів, закусок, або просто подавати як окрему страву до святкового столу.

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Процес приготування страви доволі простий та зрозумілий. Спробуйте і ви будете в захваті.

Рецепт "буженини" з курячого філе

  • Час: 3 – 4 години
  • Порції: 6

Приготування:

  • В каструльку наливаємо воду, додаємо сіль, розмішуємо і додаємо решту складових першого маринаду. Кладемо куряче філе і маринуємо його 2 – 3 години.
  • Виймаємо, добре просушуємо, обкручуємо ниткою. З'єднуємо все для другого маринаду і обмазуємо ним м'ясо. Маринуємо його ще 30 хвилин.
  • Випікаємо грудку при 200 градусах 30 хвилин. Охолоджуємо в вимкненій духовці, або під фольгою.
  • Подаємо до столу.

Смачного!