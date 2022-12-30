Складаючи новорічне меню обов'язково додайте цей рецепт домашньої "буженини", але приготованої з курячого філе. Таке м'ясо можна додавати до салатів, закусок, або просто подавати як окрему страву до святкового столу.

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Процес приготування страви доволі простий та зрозумілий. Спробуйте і ви будете в захваті.

Рецепт "буженини" з курячого філе

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 500 мілілітрів води.

Для маринаду:

– 1,5 чайної ложки солі;

– духм'яний і чорний перець;

– часник;

– лавровий листок.

Для другого маринад:

– 1/2 чайної ложки карі

– 1 чайна ложка з гіркою паприки;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– по 1 чайній ложці соєвого соусу, меду і олії.

Приготування:

В каструльку наливаємо воду, додаємо сіль, розмішуємо і додаємо решту складових першого маринаду. Кладемо куряче філе і маринуємо його 2 – 3 години.

Виймаємо, добре просушуємо, обкручуємо ниткою. З'єднуємо все для другого маринаду і обмазуємо ним м'ясо. Маринуємо його ще 30 хвилин.

Випікаємо грудку при 200 градусах 30 хвилин. Охолоджуємо в вимкненій духовці, або під фольгою.

Подаємо до столу.

Смачного!