Сочная грудинка идеально подойдет к празднику. От такого вкусного подарка или сюрприза никто не устоит. Особо вкусно подать ее с овощами, свежим салатом или бокалом живого пива.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился рецептом свиной грудинки со специями, чтобы каждый из вас смог приготовить ее дома без труда.

Рецепт свиной грудинки

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной грудинки;

– 50 граммов масла;

– 50 граммов сахара;

– 40 граммов имбиря;

– 100 граммов лука порей;

– 30 граммов чеснока;

– 1 – 2 лавровых листочка;

– 5 граммов розмарина;

– 2 штуки сухого перца чили;

– 150 граммов мерина;

– 200 граммов соевого соуса;

– 1 литр бульона, в котором варилась свинина.

Приготовление:

Грудинку отвариваем 10 минут и нарезаем на куски, которые вам нравятся.

В кастрюлю наливаем масло и всыпаем сахар, ждем, чтобы он стал коричневым и обжариваем куски мяса до золотистого цвета. Свинину лучше отделить от жира, который образовался во время обжаривания.

Нарезаем порей, имбирь, чеснок, берём все специи и обжаренную свинину, кладем все в кастрюлю и заливаем жидкостью.

Варим 2 часа на слабом огне, подливая бульон, когда он испаряется.

Подаем блюдо с соусом, в котором готовилось блюдо. Подходит также отварной рис и мелко нарезанная любимая зелень.

Приятного аппетита!