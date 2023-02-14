Соковита грудинка ідеально підійде до свята. Від такого смачного подарунку чи сюрпризу не встоїть ніхто. Особливо смачно подати її з овочами, свіжим салатом або келихом живого пива.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився рецептом свинячої грудинки зі спеціями,аби кожен з вас зміг приготувати її вдома без жодних труднощів.

Рецепт свинячої грудинки

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячої грудинки;

– 50 грамів олії;

– 50 грамів цукру;

– 40 грамів імбиру;

– 100 грамів цибулі порей;

– 30 грамів часнику;

– 1 – 2 лаврових листочки;

– 5 грамів розмарину;

– 2 штуки сухого перцю чилі;

– 150 грамів мірину;

– 200 грамів соєвого соусу;

– 1 літр бульйону, в якому варилася свинина.

Приготування:

Грудинку відварюємо 10 хвилин і нарізаємо на шматки, які вам подобаються.

В каструлю наливаємо олію та всипаємо цукор, чекаємо, щоб він став коричневого кольору і обсмажуємо шматки м'яса до золотистого кольору. Свинину краще відокремити від того жиру, який утворився під час обсмажування.

Нарізаємо порей, імбир, часник, беремо всі спеції і обсмажену свинину, кладемо все в каструлю та заливаємо рідиною.

Варимо 2 години на слабкому вогні, підливаючи бульйон коли він випаровується.

Подаємо страву з соусом в якому готувалася страва. Пасує також відварений рис та дрібно нарізана улюблена зелень.

Смачного!