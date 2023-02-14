Соковита грудинка ідеально підійде до свята. Від такого смачного подарунку чи сюрпризу не встоїть ніхто. Особливо смачно подати її з овочами, свіжим салатом або келихом живого пива.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився рецептом свинячої грудинки зі спеціями,аби кожен з вас зміг приготувати її вдома без жодних труднощів.

Рецепт свинячої грудинки

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 2 – 3

Приготування:

  • Грудинку відварюємо 10 хвилин і нарізаємо на шматки, які вам подобаються.
  • В каструлю наливаємо олію та всипаємо цукор, чекаємо, щоб він став коричневого кольору і обсмажуємо шматки м'яса до золотистого кольору. Свинину краще відокремити від того жиру, який утворився під час обсмажування.
  • Нарізаємо порей, імбир, часник, беремо всі спеції і обсмажену свинину, кладемо все в каструлю та заливаємо рідиною.
  • Варимо 2 години на слабкому вогні, підливаючи бульйон коли він випаровується.
  • Подаємо страву з соусом в якому готувалася страва. Пасує також відварений рис та дрібно нарізана улюблена зелень.

Смачного!