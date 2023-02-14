Сочная грудинка к празднику – готовим из свинины
14 февраля 2023, 11:35Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Ищете вкусное и аппетитное блюдо из свинины? А что касается грудинки, обжаренной и отварной в специях с овощами – это очень вкусно!
Сочная грудинка идеально подойдет к празднику. От такого вкусного подарка или сюрприза никто не устоит. Особо вкусно подать ее с овощами, свежим салатом или бокалом живого пива.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился рецептом свиной грудинки со специями, чтобы каждый из вас смог приготовить ее дома без труда.
Рецепт свиной грудинки
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 2 – 3
– 1 килограмм свиной грудинки;
– 50 граммов масла;
– 50 граммов сахара;
– 40 граммов имбиря;
– 100 граммов лука порей;
– 30 граммов чеснока;
– 1 – 2 лавровых листочка;
– 5 граммов розмарина;
– 2 штуки сухого перца чили;
– 150 граммов мерина;
– 200 граммов соевого соуса;
– 1 литр бульона, в котором варилась свинина.
Приготовление:
- Грудинку отвариваем 10 минут и нарезаем на куски, которые вам нравятся.
- В кастрюлю наливаем масло и всыпаем сахар, ждем, чтобы он стал коричневым и обжариваем куски мяса до золотистого цвета. Свинину лучше отделить от жира, который образовался во время обжаривания.
- Нарезаем порей, имбирь, чеснок, берём все специи и обжаренную свинину, кладем все в кастрюлю и заливаем жидкостью.
- Варим 2 часа на слабом огне, подливая бульон, когда он испаряется.
- Подаем блюдо с соусом, в котором готовилось блюдо. Подходит также отварной рис и мелко нарезанная любимая зелень.
Приятного аппетита!