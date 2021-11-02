Преимущество курятины – лёгкость приготовления, стоимость мяса и множество вариаций блюд. Рецептов курицы столько, что вряд ли это мясо когда-то надоест.

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Впрочем, всегда хочется добавить к привычному блюду новые нотки и почувствовать его вкус с новой стороны. Сделать это можно с помощью особого маринада.

Курица в остром маринаде

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Сочное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 1 курица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки меда;
  • 1 столовая ложка перца чили;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • соль, свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте главные ингредиенты для маринада: мелко нарезанный чеснок, паприку, мед и растительное масло.
  2. Курицу очистите от пленки и разрежьте пополам. Каждую часть посыпьте солью, перцем и натрите маринадом.
  3. Оставьте мясо мариноваться не менее 30 минут.
  4. Разогрейте духовку до 190°C и запекайте мясо около 50 минут, пока кожура не станет золотистой.
  5. Подавайте курицу с йогуртовым соусом.

Сочная курица, запеченная с чесноком

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Великолепное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 1 курица;
  • 1 веточка розмарина;
  • половинка лимона;
  • 3 столовых ложки оливкового масла;
  • морская соль по вкусу;
  • 80 грамм сливочного масла;
  • 30 миллилитров виноградного винного уксуса;
  • 3 головки чеснока.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте и обсушите курицу.
  2. Нафаршируйте ее розмарином и лимоном.
  3. Натрите мясо оливковым маслом и приправьте солью.
  4. Положите его грудкой вверх на противень.
  5. Накройте курицу алюминиевой фольгой и запекайте курицу при 200 градусах около 50 минут.
  6. За это время растопите сливочное масло и смешайте его с уксусом.
  7. Чеснок разделите на зубчики и через пол часа выпекания добавьте его на противень рядом с запеченной курицей.
  8. После первого этапа запекания снимите фольгу, полейте подготовленным маслом и уксусом мясо и накройте фольгой только ножки.
  9. Запекайте курицу еще 30 минут. Если после этого кожура не стала золотисто-коричневой, снимите фольгу и запекайте ее не накрытой еще 10 минут.
  10. Достаньте мясо из духовки, переверните куриную грудку вниз, полейте соусом и накройте алюминиевой фольгой.
  11. Дайте блюду немного "отдохнуть". Подавайте курицу с запеченным чесноком.