Преимущество курятины – лёгкость приготовления, стоимость мяса и множество вариаций блюд. Рецептов курицы столько, что вряд ли это мясо когда-то надоест.

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Впрочем, всегда хочется добавить к привычному блюду новые нотки и почувствовать его вкус с новой стороны. Сделать это можно с помощью особого маринада.

Курица в остром маринаде

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Сочное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

1 курица;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки меда;

1 столовая ложка перца чили;

1 столовая ложка оливкового масла;

соль, свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте главные ингредиенты для маринада: мелко нарезанный чеснок, паприку, мед и растительное масло. Курицу очистите от пленки и разрежьте пополам. Каждую часть посыпьте солью, перцем и натрите маринадом. Оставьте мясо мариноваться не менее 30 минут. Разогрейте духовку до 190°C и запекайте мясо около 50 минут, пока кожура не станет золотистой. Подавайте курицу с йогуртовым соусом.

Сочная курица, запеченная с чесноком

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Великолепное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

1 курица;

1 веточка розмарина;

половинка лимона;

3 столовых ложки оливкового масла;

морская соль по вкусу;

80 грамм сливочного масла;

30 миллилитров виноградного винного уксуса;

3 головки чеснока.

Приготовление: