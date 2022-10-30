Невероятно простой рецепт грушевого варенья, которое получится густым, ароматным и необыкновенно вкусным. Всего несколько ингредиентов – и в вашей кладовке хранится отличное лакомство.

Читайте Ужин ресторанного уровня за 2 минуты: как совместить готовые блюда от LaStrava

Время: 1 час 30 минут

Порций: 4 банки по 250 миллилитров

Зимний десерт / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

1 лимонный или абрикосовый кисель без сахара;

1 лимонный или абрикосовый кисель без сахара;

1 лимонный или абрикосовый кисель без сахара;

Приготовление:

Для варенья выбирайте здоровые и спелые груши. Тщательно вымойте и высушите их.

Груши очистите от кожуры, разделите на четвертинки и вырежьте семена. Нарежьте на одинаковые кусочки. Выложите нарезанные груши в большую кастрюлю с толстым дном. Сразу добавьте сахар (если груши очень сладкие, можете добавить меньше сахара).

Перемешайте все деревянной ложкой. Сначала установите конфорку на низкую мощность, медленно увеличивайте ее. Не накрывайте кастрюлю крышкой, но часто помешивайте груши ложкой. Варите груши около 40 минут.

Пока груши варятся, приготовьте смесь из воды, лимонного сока и киселя. Выжмите весь сок из одного лимона в стакан. Налейте воду, затем добавьте кисель. Тщательно перемешайте все, чтобы получилась совершенно однородная жидкость.

Налейте в кастрюлю с грушами кисель и сразу перемешайте. Варите пока грушевое варенье снова не закипит.

Поварите грушевое варенье еще 2 – 3 минуты и выключите (оно должно загустеть).

Готовое варенье выключите и разложите по банкам. Идеально подойдут еще горячие банки, взятые прямо из духовки или кастрюли с кипящей водой. Можно использовать банки разной емкости.