Невероятно простой рецепт грушевого варенья, которое получится густым, ароматным и необыкновенно вкусным. Всего несколько ингредиентов – и в вашей кладовке хранится отличное лакомство.
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Рецепт варенья из груши
Время: 1 час 30 минут
Порций: 4 банки по 250 миллилитров
Зимний десерт / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 1,5 килограмма любых спелых груш;
- 150 грамм сахара;
- 1 лимонный или абрикосовый кисель без сахара;
- сок, выжатый из лимона среднего размера;
- 100 миллилитров воды.
Приготовление:
- Для варенья выбирайте здоровые и спелые груши. Тщательно вымойте и высушите их.
- Груши очистите от кожуры, разделите на четвертинки и вырежьте семена. Нарежьте на одинаковые кусочки. Выложите нарезанные груши в большую кастрюлю с толстым дном. Сразу добавьте сахар (если груши очень сладкие, можете добавить меньше сахара).
- Перемешайте все деревянной ложкой. Сначала установите конфорку на низкую мощность, медленно увеличивайте ее. Не накрывайте кастрюлю крышкой, но часто помешивайте груши ложкой. Варите груши около 40 минут.
- Пока груши варятся, приготовьте смесь из воды, лимонного сока и киселя. Выжмите весь сок из одного лимона в стакан. Налейте воду, затем добавьте кисель. Тщательно перемешайте все, чтобы получилась совершенно однородная жидкость.
- Налейте в кастрюлю с грушами кисель и сразу перемешайте. Варите пока грушевое варенье снова не закипит.
- Поварите грушевое варенье еще 2 – 3 минуты и выключите (оно должно загустеть).
- Готовое варенье выключите и разложите по банкам. Идеально подойдут еще горячие банки, взятые прямо из духовки или кастрюли с кипящей водой. Можно использовать банки разной емкости.
- Кипящее варенье разложить в подготовленные банки (оставьте около 1 сантиметра свободного пространства) и сразу закрутите. Варенье можно дополнительно накрыть полотенцем, чтобы оно медленнее доходило. После охлаждения все крышки должны впитаться, поэтому пастеризация не требуется.