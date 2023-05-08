Щалевый борщ любят абсолютно все. Горячий суп с вареным яйцом, забеленный сметаной – это так вкусно! Найти консервированный щавель не так просто, поэтому лучше иметь домашние заготовки.

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Готовьте маленькие баночки и приступайте к работе! Несколько простых шагов – и вы сможете смаковать зеленый борщ, когда захотите.

Щавель в банках

Для приготовления щавеля в банках понадобится:

– щавель свежий (несколько пучков);

– ложка соли;

– несколько столовых ложек воды.

Приготовление:

Переберите стебли, листья тщательно вымойте и обсушите.

Нарежьте соломкой.

Поместите его в кастрюлю и добавьте несколько столовых ложек воды.

Посолите и варите на медленном огне постоянно помешивая.

Через несколько минут разложите горячий щавель в ошпаренные банки, хорошо закройте и поставьте крышкой на полотенце.

Храните в прохладном месте.

Делаем заготовки на зиму с весны / Фото сайт Евгения Клопотенко

Как заморозить щавель

Свежий щавель нужно тщательно перебрать, чтобы не было травинок. Дальше его следует промыть. Если листья крупные, их можно поломать поперек небольших кусочков. Затем щавель нужно опустить в кипяток на 1 минуту. Ярко-зеленый цвет щавеля должен стать темно-оливковым.

Извлеките шумовкой из горячей воды и дайте стечь в кастрюлю, поставленную на дно. Щавлю нужно дать некоторое время остыть (в течение 1 – 2 часов). Немного подсушите, а затем небольшими порциями разложите по полиэтиленовым пакетам. Порции должны соответствовать объему кастрюли.