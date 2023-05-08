Щавлевий борщ люблять абсолютно усі. Гарячий суп з вареним яйцем, забілений сметаною – це так смачно! Знайти консервований щавель не так просто, тому краще мати домашні заготовки.

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Готуйте маленькі баночки і беріться до роботи! Кілька простих кроків – і ви зможете смакувати зелений борщ тоді, коли захочете.

Щавель у банках

Для приготування щавлю в банках знадобиться:

– щавель свіжий (кілька пучків);

– ложка солі;

– кілька столових ложок води.

Приготування:

Переберіть стебла, листя ретельно вимийте та обсушіть.

Наріжте соломкою.

Помістіть його в каструлю і додайте кілька столових ложок води.

Посоліть і варіть на повільному вогні, постійно помішуючи.

Через кілька хвилин розкладіть гарячий щавель в ошпарені банки, добре закрийте і поставте кришкою на рушник.

Зберігайте в прохолодному місці.

Робимо заготовки на зиму з весни / Фото сайт Євгена Клопотенка

Як заморозити щавель

Свіжий щавель потрібно ретельно перебрати, щоб не було травинок. Далі його слід промити. Якщо листя великі, їх можна поламати впоперек на невеликі шматочки. Потім щавель потрібно опустити в окріп на 1 хвилину. Яскраво-зелений колір щавлю повинен стати темно-оливковим.

Вийміть шумівкою з гарячої води і дайте стекти в каструлю, поставлену на дно. Щавлю потрібно дати деякий час охолонути (впродовж 1 – 2 годин). Трохи підсушіть, а потім невеликими порціями розкладіть по поліетиленових пакетах. Порції повинні відповідати об’єму каструлі.