Избегайте этих ошибок: как правильно хранить яйца в холодильнике

Яйца – продукт, который всегда есть в каждом холодильнике. Их правильное хранение не только сэкономит средства, но и способно предупредить проблемы со здоровьем.

Хотя во многих домах яйца хранят на дверце холодильника, на самом деле это не самое лучшее место. Там переменная температура, которая может отрицательно сказаться на качестве продукта. Если соблюдать несколько простых правил, то яйца будут долго оставаться свежими и пригодными к употреблению гораздо больше времени.

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Как хранить яйца в холодильнике?

Во многих моделях холодильников на дверце есть специальные полки для хранения яиц. Однако это не очень хорошее решение, поскольку переменная температура в этом месте может повлиять на вкус и свежесть яиц. Лучше всего хранить этот продукт на средней полке холодильника. Низкая и постоянная температура помогает поддерживать их соответствующее качество.

Продукт, который есть в каждом холодильнике / Фото pexels

Чтобы яйца сохранились как можно дольше, соблюдайте несколько основных правил:

избегайте хранения яиц рядом с ароматными продуктами;

чтобы яйца дольше оставались свежими, кладите их тупым концом вверх;

храните их в специальном контейнере;

не мойте яйца, прежде чем поставить их в холодильник, поскольку они могут быстрее испортиться.

Безпечне зберігання – це й турбота про здоров'я / Фото pexels

Как можно держать яйца в холодильнике?

Свежие яйца можно хранить до месяца. Кроме того, они должны постоянно находиться в холодильнике, без него их можно потреблять всего несколько часов. А как насчет вареных яиц без скорлупы? Они сохранят свою свежесть максимум один день.