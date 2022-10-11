Хоча в багатьох оселях яйця зберігають на дверцятах холодильника, насправді це не найкраще місце. Там мінлива температура, яка може негативно позначитися на якості продукту. Якщо дотримуватися кількох простих правил, то яйця довго залишатимуться свіжими та придатними до вживання набагато більше часу.

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Як зберігати яйця в холодильнику?

У багатьох моделях холодильників на дверцятах є спеціальні полиці для зберігання яєць. Однак це не дуже гарне рішення, оскільки змінна температура в цьому місці може вплинути на смак і свіжість яєць. Найкраще зберігати цей продукт на середній полиці холодильника. Низька і постійна температура допомагає підтримувати їх належну якість.

Продукт, який є у кожному холодильнику / Фото pexels

Щоб яйця збереглися якомога довше, дотримуйтеся кількох основних правил:

уникайте зберігання яєць поруч з ароматними продуктами;

щоб яйця довше залишалися свіжими, кладіть їх тупим кінцем догори;

зберігайте їх в спеціальному контейнері;

не мийте яйця перед тим, як поставити їх у холодильник, оскільки вони можуть швидше зіпсуватися.

Безпечне зберігання – це й турбота про здоров'я / Фото pexels

Скільки можна тримати яйця в холодильнику?

Свіжі яйця можна зберігати до місяця часу. Крім того, вони повинні весь час перебувати в холодильнику, без нього їх можна споживати лише кілька годин. А як щодо варених яєць без шкаралупи? Вони збережуть свою свіжість максимум один день.