Соль, специи, температура: как не наделать простых ошибок при приготовлении супа

Первые блюда очень популярны на столах украинцев, особенно в обеденное время. Впрочем, даже простой рецепт не гарантирует удачного результата, ведь для роковой ошибки много не нужно.

На первый взгляд приготовление супа не предполагает каких-либо затруднений. Но знание лишь нескольких нюансов поможет насладиться лучшим вкусом, который может подарить блюдо.

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Приправы с синтетическими примесями

Свой вкус суп должен получить от ингредиентов и специй. Добавлять ему аромат и вкус искусственными примесями – большая и распространенная ошибка. Конечно, какой-нибудь эффект они дадут, но вы можете легко обойтись и без них.

Согревающее и питательно / Фото Unsplash

Сильный огонь

Суп – это блюдо, которое должно готовиться неторопливо. Именно благодаря этому ингредиенты "отдадут" насыщенный вкус. Безусловно, больший огонь позволит приготовить блюдо за более короткое время, но стоит ли для экономии в несколько минут жертвовать вкусом?

Добавление специй в начале

При приготовлении блюд мы привыкли, что обычно специи нужно дать на первых этапах, чтобы они имели наибольший эффект. Когда готовим суп – ситуация противоположная. Приправы к этому блюду нужно добавлять только в конце приготовления.

Соль

Наиболее распространенное заблуждение при приготовлении супа – солить его на всех этапах. Дело в том, что непроваренные как следует ингредиенты очень плохо впитывают соль. Как и в ситуации со специями, солить суп нужно за 10 – 15 минут до завершения приготовления. Специи и соль – это завершающие штрихи, которые должны эффектно довершить ваше творение.