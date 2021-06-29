Как приготовить соленую карамель дома: простой рецепт
Источник:24 канал
Мы подготовили для вас рецепт изысканного кондитерского блюда, которое вы с легкостью приготовите дома. Как правильно приготовить – читайте в материале.
Соленую карамель добавляют в десерты, кофе, мороженое, готовят конфеты и различные кондитерские изделия.
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В домашних условиях можно легко и быстро приготовить соленую карамель, но нужно выбирать лучшие продукты – сливочное масло 82%, тростниковый или кокосовый сахар и сливки 33 – 35%. По желанию добавьте любимые орехи.
Рецепт изобрел французский кондитер Анри Ле Ру в 1977 году. Идея для создания возникла на основе популярного соленого масла из морской соли с измельченными орехами, которое готовят в Бретани – родном городе Ле Ру. Он экспериментировал в течение трех месяцев, чтобы создать оригинальное сладкое кондитерское изделие.
В 1980 году на международной выставке кондитерских изделий, Ле Ру получает награду "Самые лучшие сладости Франции", а через год регистрирует и называет – CBS (Caramel au beurre salé).
В конце 90-х годов известный шеф-кондитер Пьер Эрме представил печенье "Макаруны" с соленым маслом и карамелью. Рецепт соленой карамели стал популярным во всем мире. С 2008 года ее начали продавать в Starbucks.
Рецепт соленой карамели
- Время: 20 минут
- Порция: 300 миллилитров
- Калорийность на 100 граммов: 486 ккал
– 100 граммов сливочного масла 82%;
– 200 граммов тростникового сахара;
– 120 миллилитров сливок 33%;
– 1 чайная ложка соли.
- В кастрюлю выложите сахар, поставьте на огонь, разогрейте на среднем огне до полного растворения сахара, постепенно перемешивая деревянной лопаткой.
- Сливочное масло нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю, перемешайте в течение трех минут.
Сливочное масло / Unsplash
- Далее – влейте сливки, варите еще пять минут, перемешайте до однородной консистенции. Чем дольше готовите карамель на огне – тем гуще она будет.
Соленая карамель / Фото Unsplash
- Снимите с огня готовую карамель, добавьте соль, перемешайте и перелейте в стеклянную банку.
- Карамель подавайте охлажденной. Приятного аппетита!