Как приготовить соленую карамель дома: простой рецепт

29 июня 2021 , 16:35
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Источник:

24 канал

Мы подготовили для вас рецепт изысканного кондитерского блюда, которое вы с легкостью приготовите дома. Как правильно приготовить – читайте в материале.

Соленую карамель добавляют в десерты, кофе, мороженое, готовят конфеты и различные кондитерские изделия.

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В домашних условиях можно легко и быстро приготовить соленую карамель, но нужно выбирать лучшие продукты – сливочное масло 82%, тростниковый или кокосовый сахар и сливки 33 – 35%. По желанию добавьте любимые орехи.

Рецепт изобрел французский кондитер Анри Ле Ру в 1977 году. Идея для создания возникла на основе популярного соленого масла из морской соли с измельченными орехами, которое готовят в Бретани – родном городе Ле Ру. Он экспериментировал в течение трех месяцев, чтобы создать оригинальное сладкое кондитерское изделие.

В 1980 году на международной выставке кондитерских изделий, Ле Ру получает награду "Самые лучшие сладости Франции", а через год регистрирует и называет – CBS (Caramel au beurre salé).

В конце 90-х годов известный шеф-кондитер Пьер Эрме представил печенье "Макаруны" с соленым маслом и карамелью. Рецепт соленой карамели стал популярным во всем мире. С 2008 года ее начали продавать в Starbucks.

Рецепт соленой карамели

  • Время: 20 минут
  • Порция: 300 миллилитров
  • Калорийность на 100 граммов: 486 ккал
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла 82%;
– 200 граммов тростникового сахара;
– 120 миллилитров сливок 33%;
– 1 чайная ложка соли.
  1. В кастрюлю выложите сахар, поставьте на огонь, разогрейте на среднем огне до полного растворения сахара, постепенно перемешивая деревянной лопаткой.
  2. Сливочное масло нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю, перемешайте в течение трех минут.

Сливочное масло / Unsplash

  1. Далее – влейте сливки, варите еще пять минут, перемешайте до однородной консистенции. Чем дольше готовите карамель на огне – тем гуще она будет.

Соленая карамель / Фото Unsplash

  1. Снимите с огня готовую карамель, добавьте соль, перемешайте и перелейте в стеклянную банку.
  2. Карамель подавайте охлажденной. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева