Соленую карамель добавляют в десерты, кофе, мороженое, готовят конфеты и различные кондитерские изделия.

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В домашних условиях можно легко и быстро приготовить соленую карамель, но нужно выбирать лучшие продукты – сливочное масло 82%, тростниковый или кокосовый сахар и сливки 33 – 35%. По желанию добавьте любимые орехи.

Рецепт соленой карамели

  • Время: 20 минут
  • Порция: 300 миллилитров
  • Калорийность на 100 граммов: 486 ккал
  1. В кастрюлю выложите сахар, поставьте на огонь, разогрейте на среднем огне до полного растворения сахара, постепенно перемешивая деревянной лопаткой.
  2. Сливочное масло нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю, перемешайте в течение трех минут.

Сливочное масло / Unsplash

  1. Далее – влейте сливки, варите еще пять минут, перемешайте до однородной консистенции. Чем дольше готовите карамель на огне – тем гуще она будет.

Соленая карамель / Фото Unsplash

  1. Снимите с огня готовую карамель, добавьте соль, перемешайте и перелейте в стеклянную банку.
  2. Карамель подавайте охлажденной. Приятного аппетита!