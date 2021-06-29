Соленую карамель добавляют в десерты, кофе, мороженое, готовят конфеты и различные кондитерские изделия.

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В домашних условиях можно легко и быстро приготовить соленую карамель, но нужно выбирать лучшие продукты – сливочное масло 82%, тростниковый или кокосовый сахар и сливки 33 – 35%. По желанию добавьте любимые орехи.

Рецепт изобрел французский кондитер Анри Ле Ру в 1977 году. Идея для создания возникла на основе популярного соленого масла из морской соли с измельченными орехами, которое готовят в Бретани – родном городе Ле Ру. Он экспериментировал в течение трех месяцев, чтобы создать оригинальное сладкое кондитерское изделие.

В 1980 году на международной выставке кондитерских изделий, Ле Ру получает награду "Самые лучшие сладости Франции", а через год регистрирует и называет – CBS (Caramel au beurre salé).

В конце 90-х годов известный шеф-кондитер Пьер Эрме представил печенье "Макаруны" с соленым маслом и карамелью. Рецепт соленой карамели стал популярным во всем мире. С 2008 года ее начали продавать в Starbucks.