Соленую карамель добавляют в десерты, кофе, мороженое, готовят конфеты и различные кондитерские изделия.
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В домашних условиях можно легко и быстро приготовить соленую карамель, но нужно выбирать лучшие продукты – сливочное масло 82%, тростниковый или кокосовый сахар и сливки 33 – 35%. По желанию добавьте любимые орехи.
Рецепт соленой карамели
- Время: 20 минут
- Порция: 300 миллилитров
- Калорийность на 100 граммов: 486 ккал
- В кастрюлю выложите сахар, поставьте на огонь, разогрейте на среднем огне до полного растворения сахара, постепенно перемешивая деревянной лопаткой.
- Сливочное масло нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю, перемешайте в течение трех минут.
Сливочное масло / Unsplash
- Далее – влейте сливки, варите еще пять минут, перемешайте до однородной консистенции. Чем дольше готовите карамель на огне – тем гуще она будет.
Соленая карамель / Фото Unsplash
- Снимите с огня готовую карамель, добавьте соль, перемешайте и перелейте в стеклянную банку.
- Карамель подавайте охлажденной. Приятного аппетита!