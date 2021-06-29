Солону карамель додають у десерти, каву, морозиво, готують цукерки та різноманітні кондитерські вироби.
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В домашніх умовах можна легко та швидко приготувати солону карамель, але потрібно обирати найкращі продукти – вершкове масло 82%, тростинний або кокосовий цукор та вершки 33 – 35%. За бажанням додайте улюблені горіхи.
Рецепт солоної карамелі
- Час: 20 хвилин
- Порція: 300 мілілітрів
- Калорійність на 100 грамів: 486 ккал
- У каструлю викладіть цукор, поставте на вогонь, розігрійте на середньому вогні до повного розчинення цукру, поступово перемішуючи дерев’яною лопаткою.
- Вершкове масло наріжте кубиками, викладіть у каструлю, перемішайте протягом трьох хвилин.
Вершкове масло/ Unsplash
- Далі – влийте вершки, варіть ще п'ять хвилин, перемішайте до однорідної консистенції. Чим довше готуєте карамель на вогні — тим густішою вона буде.
Солона карамель/ Фото Unsplash
- Зніміть з вогню готову карамель, додайте сіль, перемішайте та перелийте у скляну банку.
- Карамель подавайте охолодженою. Смачного!