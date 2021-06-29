Солону карамель додають у десерти, каву, морозиво, готують цукерки та різноманітні кондитерські вироби.

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В домашніх умовах можна легко та швидко приготувати солону карамель, але потрібно обирати найкращі продукти – вершкове масло 82%, тростинний або кокосовий цукор та вершки 33 – 35%. За бажанням додайте улюблені горіхи.

Рецепт винайшов французький кондитер Анрі Ле Ру 1977 року. Ідея для створення виникла на основі популярного солоного масла з морської солі з подрібненими горіхами, яке готують у Бретані – рідному місті Ле Ру. Він експериментував протягом трьох місяців, щоб створити оригінальний солодкий кондитерський виріб.

1980 року на міжнародній виставці кондитерських виробів, Ле Ру отримує нагороду "Найкращі солодощі Франції", а через рік зареєстрував та назвав – CBS (Caramel au beurre salé).

Наприкінці 90-х років відомий шеф-кондитер П'єр Ерме представив печиво "Макаруни" з солоним маслом і карамеллю. Рецепт солоної карамелі став популярним в усьому світі. Від 2008 року її почали продавати у Starbucks.