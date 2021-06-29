Солону карамель додають у десерти, каву, морозиво, готують цукерки та різноманітні кондитерські вироби. 

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В домашніх умовах можна легко та швидко приготувати солону карамель, але потрібно обирати найкращі продукти – вершкове масло 82%, тростинний або кокосовий цукор та вершки 33 – 35%. За бажанням додайте улюблені горіхи. 

Рецепт солоної карамелі

  • Час: 20 хвилин
  • Порція: 300 мілілітрів
  • Калорійність на 100 грамів: 486 ккал
  1. У каструлю викладіть цукор, поставте на вогонь, розігрійте на середньому вогні до повного розчинення цукру, поступово перемішуючи дерев’яною лопаткою.
  2. Вершкове масло наріжте кубиками, викладіть у каструлю, перемішайте протягом трьох хвилин.

Вершкове масло/ Unsplash

  1. Далі – влийте вершки, варіть ще п'ять хвилин, перемішайте до однорідної консистенції. Чим довше готуєте карамель на вогні — тим густішою вона буде.

Солона карамель/ Фото Unsplash

  1. Зніміть з вогню готову карамель, додайте сіль, перемішайте та перелийте у скляну банку.
  2. Карамель подавайте охолодженою. Смачного!