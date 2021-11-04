Соленое овсяное печенье для гурманов: рецепт без лишних калорий

4 ноября 2021 , 13:03
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Fat Killers

Овсяные медальки с твердым сыром и копченой паприкой – отличный вариант для завтрака или легкого, но сытного перекуса. Особенно вкусно со стаканом теплого коровьего или козьего молока.

Овсяное печенье можно готовить не только с клюквой или изюмом, попробуйте с добавлением твердого сыра и копченой паприки – объедение!

Читайте также Полезное осеннее меню: топ-3 блюда, которые стоит добавить в рацион

Рецепт соленого овсяного печенья с сыром и копченой паприкой

  • Время: 30 – 45 минут
  • Порции: 4


Овсяное печенье с паприкой и сыром / Фото со страницы Fat Killers

Ингредиенты:
– 100 г овсяных хлопьев;
– 100 г цельнозерновой муки;
– 50 г сливочного масла;
– 50 г твердого сыра;
– 4 ст. л. молока;
– соль;
– черный молотый перец;
– молотая копченая паприка.

Приготовление:

  1. Разделите овсяные хлопья на две равные части. Из одной сделайте муку (измельчите в чаше блендера), другую – оставьте целой.
     
  2. Овсяную муку и хлопья смешайте с солью, перцем и паприкой.
     
  3. Натрите твердый сыр на мелкой терке, добавьте к овсяной смеси.
     
  4. Растопите сливочное масло и вместе с молоком влейте в овсяную массу. Замесите тесто.
     
  5. Раскатайте тесто в тонкий слой, вырежьте медальки с помощью круглой формы или стакана.


Овсяное печенье с паприкой и сыром / Фото со страницы Fat Killers

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте соленое печенье до золотистой корочки.
     
  2. Овсяное печенье готово. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак