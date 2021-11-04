Овсяное печенье можно готовить не только с клюквой или изюмом, попробуйте с добавлением твердого сыра и копченой паприки – объедение!
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Рецепт соленого овсяного печенья с сыром и копченой паприкой
- Время: 30 – 45 минут
- Порции: 4
Овсяное печенье с паприкой и сыром / Фото со страницы Fat Killers
Приготовление:
- Разделите овсяные хлопья на две равные части. Из одной сделайте муку (измельчите в чаше блендера), другую – оставьте целой.
- Овсяную муку и хлопья смешайте с солью, перцем и паприкой.
- Натрите твердый сыр на мелкой терке, добавьте к овсяной смеси.
- Растопите сливочное масло и вместе с молоком влейте в овсяную массу. Замесите тесто.
- Раскатайте тесто в тонкий слой, вырежьте медальки с помощью круглой формы или стакана.
Овсяное печенье с паприкой и сыром / Фото со страницы Fat Killers
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте соленое печенье до золотистой корочки.
- Овсяное печенье готово. Приятного аппетита!