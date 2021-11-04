Овсяное печенье можно готовить не только с клюквой или изюмом, попробуйте с добавлением твердого сыра и копченой паприки – объедение!

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Рецепт соленого овсяного печенья с сыром и копченой паприкой

Время: 30 – 45 минут

30 – 45 минут Порции: 4



Овсяное печенье с паприкой и сыром / Фото со страницы Fat Killers

Ингредиенты:

– 100 г овсяных хлопьев;

– 100 г цельнозерновой муки;

– 50 г сливочного масла;

– 50 г твердого сыра;

– 4 ст. л. молока;

– соль;

– черный молотый перец;

– молотая копченая паприка.

Приготовление:

Разделите овсяные хлопья на две равные части. Из одной сделайте муку (измельчите в чаше блендера), другую – оставьте целой.

Овсяную муку и хлопья смешайте с солью, перцем и паприкой.

Натрите твердый сыр на мелкой терке, добавьте к овсяной смеси.

Растопите сливочное масло и вместе с молоком влейте в овсяную массу. Замесите тесто.

Раскатайте тесто в тонкий слой, вырежьте медальки с помощью круглой формы или стакана.



Овсяное печенье с паприкой и сыром / Фото со страницы Fat Killers