Овсяное печенье можно готовить не только с клюквой или изюмом, попробуйте с добавлением твердого сыра и копченой паприки – объедение!

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Рецепт соленого овсяного печенья с сыром и копченой паприкой

  • Время: 30 – 45 минут
  • Порции: 4


Овсяное печенье с паприкой и сыром / Фото со страницы Fat Killers

Приготовление:

  1. Разделите овсяные хлопья на две равные части. Из одной сделайте муку (измельчите в чаше блендера), другую – оставьте целой.
  2. Овсяную муку и хлопья смешайте с солью, перцем и паприкой.
  3. Натрите твердый сыр на мелкой терке, добавьте к овсяной смеси.
  4. Растопите сливочное масло и вместе с молоком влейте в овсяную массу. Замесите тесто.
  5. Раскатайте тесто в тонкий слой, вырежьте медальки с помощью круглой формы или стакана.


Овсяное печенье с паприкой и сыром / Фото со страницы Fat Killers

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте соленое печенье до золотистой корочки.
  2. Овсяное печенье готово. Приятного аппетита!