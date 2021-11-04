Вівсяне печиво можна готувати не тільки з журавлиною чи родзинками, спробуйте з додаванням твердого сиру та копченої паприки – смакота!

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Рецепт соленого вівсяного печива з сиром та копченою паприкою

  • Час: 30 – 45 хвилин
  • Порції: 4


Вівсяне печиво з паприкою і сиром / Фото зі сторінки Fat Killers

Приготування:

  1. Розділіть вівсяні пластівці на дві рівні частини. З однієї зробіть борошно (подрібніть в чаші блендера), іншу – залишіть цілою.
  1. Вівсяне борошно та пластівці змішайте з сіллю, перцем та паприкою.
  1. Натріть твердий сир на дрібній тертці, додайте до вівсяної суміші.
  1. Розтопіть вершкове масло та разом з молоком влийте до вівсяної маси. Замісіть тісто.
  1. Розкачайте тісто в тонкий шар, виріжте медальки за допомогою круглої форми або склянки.


Вівсяне печиво з паприкою і сиром / Фото зі сторінки Fat Killers

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте солене печиво до золотистої скоринки.
  1. Вівсяне печиво готове. Смачного!