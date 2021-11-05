Рецепт соленых сырников

Время: 40 минут
Порции: 2

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Приготовление:

  1. Чтобы получить однородную структуру сырников – перебейте домашний сыр блендером или перетрите через сито.
  1. Смешайте в глубокой посуде все ингредиенты для блюда.
  2. Сформируйте руками сырники.
  3. Обжарьте их на небольшом количестве кокосового масла до готовности. Также их можно выпекать в духовке, чтобы уменьшить калорийность блюда.


Соленые сырники с соусом песто / Фото Fat Killers

Рецепт соуса песто

Время: 15 минут
Порции: 4

Приготовление:

  1. Отделите листья базилика от стеблей, их мы использовать не будем – горчат.
  2. Переложите все ингредиенты в чашу блендера или в ступу и перебейте до однородной консистенции.
  3. Такой соус песто можно хранить в холодильнике в течение 3 – 4 суток. Приятного аппетита!