Рецепт соленых сырников
Время: 40 минут
Порции: 2
Читайте также Полезное осеннее меню: топ-3 блюда, которые стоит добавить в рацион
Приготовление:
- Чтобы получить однородную структуру сырников – перебейте домашний сыр блендером или перетрите через сито.
- Смешайте в глубокой посуде все ингредиенты для блюда.
- Сформируйте руками сырники.
- Обжарьте их на небольшом количестве кокосового масла до готовности. Также их можно выпекать в духовке, чтобы уменьшить калорийность блюда.
Соленые сырники с соусом песто / Фото Fat Killers
Рецепт соуса песто
Время: 15 минут
Порции: 4
Приготовление:
- Отделите листья базилика от стеблей, их мы использовать не будем – горчат.
- Переложите все ингредиенты в чашу блендера или в ступу и перебейте до однородной консистенции.
- Такой соус песто можно хранить в холодильнике в течение 3 – 4 суток. Приятного аппетита!