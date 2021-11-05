Рецепт солоних сирників
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
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Приготування:
- Щоб отримати однорідну структуру сирників – перебийте домашній сир блендером або перетріть через сито.
- Змішайте у глибокому посуді всі інгредієнти для страви.
- Сформуйте руками сирники.
- Обсмажте їх на невеликій кількості кокосової олії до готовності. Також їх можна випікати в духовці, щоб зменшити калорійність страви.
Солоні сирники з соусом песто / Фото Fat Killers
Рецепт соусу песто
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Відділіть листя базиліку від стебел, їх ми використовувати не будемо – гірчать.
- Перекладіть всі інгредієнти в чашу блендера або в ступу та перебийте до однорідної консистенції.
- Такий соус песто можна зберігати в холодильнику протягом 3 – 4 діб. Смачного!