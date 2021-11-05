Рецепт солоних сирників

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

Читайте також Корисне осіннє меню: топ-3 страви, які варто додати в раціон

Приготування:

  1. Щоб отримати однорідну структуру сирників – перебийте домашній сир блендером або перетріть через сито.
  1. Змішайте у глибокому посуді всі інгредієнти для страви.
  1. Сформуйте руками сирники.
  1. Обсмажте їх на невеликій кількості кокосової олії до готовності. Також їх можна випікати в духовці, щоб зменшити калорійність страви.


Солоні сирники з соусом песто / Фото Fat Killers

Рецепт соусу песто

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Відділіть листя базиліку від стебел, їх ми використовувати не будемо – гірчать.
  1. Перекладіть всі інгредієнти в чашу блендера або в ступу та перебийте до однорідної консистенції.
  1. Такий соус песто можна зберігати в холодильнику протягом 3 – 4 діб. Смачного!