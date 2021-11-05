Соленые сырники: готовим полезный завтрак с домашним соусом песто
5 ноября 2021 , 13:24Читати новину українською
Источник:Инстаграм Fat Killers
Ищете рецепт быстрого и питательного завтрака? У нас есть один вариант для вас! Приготовьте Соленые сырники с домашним соусом песто. А вкусно дополнит блюдо слабосоленый лосось или несколько кусочков прошуто.
Рецепт соленых сырников
Время: 40 минут
Порции: 2
Читайте также Полезное осеннее меню: топ-3 блюда, которые стоит добавить в рационИнгредиенты:
– 300 г 5% творога;
– 2 ст. л. рисовой муки;
– соль;
– 1 сырое яйцо.
Приготовление:
- Чтобы получить однородную структуру сырников – перебейте домашний сыр блендером или перетрите через сито.
- Смешайте в глубокой посуде все ингредиенты для блюда.
- Сформируйте руками сырники.
- Обжарьте их на небольшом количестве кокосового масла до готовности. Также их можно выпекать в духовке, чтобы уменьшить калорийность блюда.
Соленые сырники с соусом песто / Фото Fat Killers
Рецепт соуса песто
Время: 15 минут
Порции: 4
– 1 пучок свежего базилика;
– 1 зубчик чеснока;
– сок 1 лимона;
– 2 ст. л. оливкового масла;
– 3 шт. грецкого ореха;
– 30 г сыра пармезан;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Отделите листья базилика от стеблей, их мы использовать не будем – горчат.
- Переложите все ингредиенты в чашу блендера или в ступу и перебейте до однородной консистенции.
- Такой соус песто можно хранить в холодильнике в течение 3 – 4 суток. Приятного аппетита!