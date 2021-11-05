Соленые сырники: готовим полезный завтрак с домашним соусом песто

5 ноября 2021 , 13:24
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Источник:

Инстаграм Fat Killers

Ищете рецепт быстрого и питательного завтрака? У нас есть один вариант для вас! Приготовьте Соленые сырники с домашним соусом песто. А вкусно дополнит блюдо слабосоленый лосось или несколько кусочков прошуто.

Рецепт соленых сырников

Время: 40 минут
Порции: 2

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Ингредиенты:
– 300 г 5% творога;
– 2 ст. л. рисовой муки;
– соль;
–  1 сырое яйцо.

Приготовление:

  1. Чтобы получить однородную структуру сырников – перебейте домашний сыр блендером или перетрите через сито.
Совет: Для того, чтобы сырники держали форму и не растеклись по сковородке, нужно чтобы творог был не слишком влажный. Для уверенности лучше его отжать от лишней жидкости.
  1. Смешайте в глубокой посуде все ингредиенты для блюда.
  2. Сформируйте руками сырники.
  3. Обжарьте их на небольшом количестве кокосового масла до готовности. Также их можно выпекать в духовке, чтобы уменьшить калорийность блюда.


Соленые сырники с соусом песто / Фото Fat Killers

Рецепт соуса песто

Время: 15 минут
Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 пучок свежего базилика;
– 1 зубчик чеснока;
– сок 1 лимона;
– 2 ст. л. оливкового масла;
– 3 шт. грецкого ореха;
– 30 г сыра пармезан;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Отделите листья базилика от стеблей, их мы использовать не будем – горчат.
  2. Переложите все ингредиенты в чашу блендера или в ступу и перебейте до однородной консистенции.
  3. Такой соус песто можно хранить в холодильнике в течение 3 – 4 суток. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак