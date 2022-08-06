Заготовка огурцов на зиму – это особый процесс, без которого просто невозможно представить лето. Обычно у нас есть семейные секреты этого рецепта, но никогда не стоит отказываться от экспериментов, ведь кулинария – это всегда об открытии новых горизонтов.

Будет интересно Питательный перекус – что положить в рюкзак

Сегодня время является наиболее ценным ресурсом, который мы стараемся использовать максимально эффективно. Легкий рецепт засолки огурцов на зиму – именно это нужно для каждого, кто не хочет отказываться от зимнего наслаждения, но старается проводить на кухне не слишком много времени.

Засоленные огурцы без сахара, уксуса и кипятка: рецепт

Время: 40 минут

Порций: рецепт рассчитан на одну 3-литровую банку

Заготовка огурцов может быть легкой / Фото Школа Жизни

Ингредиенты:

примерно 1,5 килограмма огурцов;

100 грамм соли ;

; листья вишни, хрена и смородины;

укроп ;

; чеснок (по вкусу);

специи (по вкусу).

Приготовление:

Замачиваем огурцы в прохладной воде как минимум 30 минут. После этого хорошо промываем, но от огурцов ничего не отрезаем. Разделяем всю зелень, чеснок и специи пополам, половину выкладываем на дно банки. Набиваем банку огурцами до половины, снова выкладываем листья, чеснок и специи. Оставляем немного зелени для верха банки. Заполняем банку огурцами и накрываем зеленью. Растворяем обычную соль в прохладной воде, заполняем банку соленой водой. Накрываем крышкой и сразу ставим в прохладное место. Банку лучше поставить в миску, в процессе брожения рассол может вытекать. После брожения можно долить холодную воду, а огурцы уже можно оставлять до зимы.

Приятного аппетита!