Заготовка огурцов на зиму – это особый процесс, без которого просто невозможно представить лето. Обычно у нас есть семейные секреты этого рецепта, но никогда не стоит отказываться от экспериментов, ведь кулинария – это всегда об открытии новых горизонтов.
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Сегодня время является наиболее ценным ресурсом, который мы стараемся использовать максимально эффективно. Легкий рецепт засолки огурцов на зиму – именно это нужно для каждого, кто не хочет отказываться от зимнего наслаждения, но старается проводить на кухне не слишком много времени.
Засоленные огурцы без сахара, уксуса и кипятка: рецепт
Время: 40 минут
Порций: рецепт рассчитан на одну 3-литровую банку
Заготовка огурцов может быть легкой / Фото Школа Жизни
Ингредиенты:
- примерно 1,5 килограмма огурцов;
- 100 грамм соли;
- листья вишни, хрена и смородины;
- укроп;
- чеснок (по вкусу);
- специи (по вкусу).
Приготовление:
- Замачиваем огурцы в прохладной воде как минимум 30 минут. После этого хорошо промываем, но от огурцов ничего не отрезаем.
- Разделяем всю зелень, чеснок и специи пополам, половину выкладываем на дно банки.
- Набиваем банку огурцами до половины, снова выкладываем листья, чеснок и специи. Оставляем немного зелени для верха банки.
- Заполняем банку огурцами и накрываем зеленью.
- Растворяем обычную соль в прохладной воде, заполняем банку соленой водой.
- Накрываем крышкой и сразу ставим в прохладное место. Банку лучше поставить в миску, в процессе брожения рассол может вытекать. После брожения можно долить холодную воду, а огурцы уже можно оставлять до зимы.
Приятного аппетита!