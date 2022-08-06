Заготовка огурцов на зиму – это особый процесс, без которого просто невозможно представить лето. Обычно у нас есть семейные секреты этого рецепта, но никогда не стоит отказываться от экспериментов, ведь кулинария – это всегда об открытии новых горизонтов.

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Сегодня время является наиболее ценным ресурсом, который мы стараемся использовать максимально эффективно. Легкий рецепт засолки огурцов на зиму – именно это нужно для каждого, кто не хочет отказываться от зимнего наслаждения, но старается проводить на кухне не слишком много времени.

Засоленные огурцы без сахара, уксуса и кипятка: рецепт

Время: 40 минут

Порций: рецепт рассчитан на одну 3-литровую банку

Заготовка огурцов может быть легкой / Фото Школа Жизни

Ингредиенты:

  • примерно 1,5 килограмма огурцов;
  • 100 грамм соли;
  • листья вишни, хрена и смородины;
  • укроп;
  • чеснок (по вкусу);
  • специи (по вкусу).

Приготовление:

  1. Замачиваем огурцы в прохладной воде как минимум 30 минут. После этого хорошо промываем, но от огурцов ничего не отрезаем.
  2. Разделяем всю зелень, чеснок и специи пополам, половину выкладываем на дно банки.
  3. Набиваем банку огурцами до половины, снова выкладываем листья, чеснок и специи. Оставляем немного зелени для верха банки.
  4. Заполняем банку огурцами и накрываем зеленью.
  5. Растворяем обычную соль в прохладной воде, заполняем банку соленой водой.
  6. Накрываем крышкой и сразу ставим в прохладное место. Банку лучше поставить в миску, в процессе брожения рассол может вытекать. После брожения можно долить холодную воду, а огурцы уже можно оставлять до зимы.

Приятного аппетита!