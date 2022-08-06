Заготівля огірків на зиму – це особливий процес, без якого просто неможливо уявити літо. Зазвичай у нас є родинні секрети цього рецепту, але ніколи не варто відмовлятися від експериментів, адже кулінарія – це завжди про відкриття нових горизонтів.

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Сьогодні час є найбільш цінним ресурсом, який ми намагаємося використовувати максимально ефективно. Легкий рецепт засолювання огірків на зиму – саме це потрібно для кожного, хто не хоче відмовлятися від зимової насолоди, але прагне проводити на кухні не дуже багато часу.

Засолені огірки без цукру, оцту та кип'ятку: рецепт

Час: 40 хвилин

Порції: рецепт розрахований на одну 3-літрову банку

Заготівля огірків може бути легкою / Фото Школа Життя

Інгредієнти:

приблизно 1,5 кілограма огірків;

100 грамів солі;

листя вишні, хрону та смородини;

кріп;

часник (до смаку);

спеції (до смаку).

Приготування:

Замочуємо огірки у холодній воді як мінімум 30 хвилин. Після цього добре промиваємо, але нічого від огірків не відрізаємо. Розділяємо всю зелень, часник та спеції навпіл, половину викладаємо на дно банки. Набиваємо банку огірками до половини, знову викладаємо листя, часник та спеції. Залишаємо трішки зелені для верху банки. Заповнюємо банку огірками та накриваємо зеленню. Розчиняємо звичайну сіль у прохолодній воді, заповнюємо банку соленою водою. Накриваємо кришкою та відразу ставимо у прохолодне місце. Банку краще поставити у миску, у процесі бродіння розсіл може витікати. Після бродіння можна долляти холодної води, а огірки вже можна залишати до зими.

Нехай смакує!