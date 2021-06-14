Сорбет с клубникой: рецепт вкусного десерта

14 июня 2021 , 20:17
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Источник:

24 канал

В сезон клубники приготовьте освежающий летний десерт – сорбет. Мы подготовили для вас простой рецепт, который всем понравится.

Сорбет (шербет) с клубникой – замороженный десерт. Традиционно готовят из свежих фруктов, перетертых в пюре, лимонным соком, водой, медом или сахаром.

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В шербет добавляют любые фрукты. Иногда – сливки.

Впервые сорбеты появились в древней Персии. В XVII веке из Англии завозили в Османскую империю порошки – шербет из сухофруктов, цветов, смешанных с сахаром. В 1670 году в Париже открылась кофейня по продаже десерта.

Шербет готовится легко, но процесс замораживания – в течение 5 – 8 часов. Лучше оставить на ночь.

Как приготовить сорбет с клубникой

  • Время: 5 – 7 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 75 ккал
Ингредиенты:
– 500 граммов клубники;
– 150 миллилитров воды;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 30 миллилитров лимонного сока.
  1. Клубнику тщательно помойте, очистите от листочков, обсушите бумажным полотенцем.

Свежая клубника / Фото Pexels

  1. Лимон помойте, разрежьте пополам, выжмите сок.

Лимон / Фото Pexels

  1. В миске ягоду смешайте с сахарной пудрой, добавьте лимонный сок, оставьте на 35 минут.
  2. В блендер выложите половину клубники, измельчите в два этапа до состояния пюре.
  3. Одну часть вылейте в миску, добавьте крахмал, перемешайте.
  4. В кастрюлю с водой добавьте ложку лимонного сока, добавьте клубнику с крахмалом.
  5. Разогрейте на огне в течение одной минуты до загустения. Снимите с плиты, оставьте для охлаждения.
  6. Вторую часть клубничного пюре соедините с разогретой массой.
  7. Выложите в форму, отправьте в холодильник на 5 – 8 часов.

Сорбет с клубникой / Фото Pexels

  1. Сорбет достаньте из холодильника, снова выложите в блендер, взбейте до однородной консистенции, снова отправьте для замораживания.
  2. Распределите на порции. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева