Сорбет с клубникой: рецепт вкусного десерта

В сезон клубники приготовьте освежающий летний десерт – сорбет. Мы подготовили для вас простой рецепт, который всем понравится.

Сорбет (шербет) с клубникой – замороженный десерт. Традиционно готовят из свежих фруктов, перетертых в пюре, лимонным соком, водой, медом или сахаром.

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В шербет добавляют любые фрукты. Иногда – сливки.

Впервые сорбеты появились в древней Персии. В XVII веке из Англии завозили в Османскую империю порошки – шербет из сухофруктов, цветов, смешанных с сахаром. В 1670 году в Париже открылась кофейня по продаже десерта.

Шербет готовится легко, но процесс замораживания – в течение 5 – 8 часов. Лучше оставить на ночь.

Как приготовить сорбет с клубникой

Время: 5 – 7 минут

5 – 7 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 75 ккал

Клубнику тщательно помойте, очистите от листочков, обсушите бумажным полотенцем.

– 500 граммов клубники;– 150 миллилитров воды;– 15 граммов кукурузного крахмала;– 120 граммов сахарной пудры;– 30 миллилитров лимонного сока.

Свежая клубника / Фото Pexels

Лимон помойте, разрежьте пополам, выжмите сок.

Лимон / Фото Pexels

В миске ягоду смешайте с сахарной пудрой, добавьте лимонный сок, оставьте на 35 минут. В блендер выложите половину клубники, измельчите в два этапа до состояния пюре. Одну часть вылейте в миску, добавьте крахмал, перемешайте. В кастрюлю с водой добавьте ложку лимонного сока, добавьте клубнику с крахмалом. Разогрейте на огне в течение одной минуты до загустения. Снимите с плиты, оставьте для охлаждения. Вторую часть клубничного пюре соедините с разогретой массой. Выложите в форму, отправьте в холодильник на 5 – 8 часов.

Сорбет с клубникой / Фото Pexels