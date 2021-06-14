Сорбет с клубникой: рецепт вкусного десерта

В сезон клубники приготовьте освежающий летний десерт – сорбет. Мы подготовили для вас простой рецепт, который всем понравится.
Сорбет (шербет) с клубникой – замороженный десерт. Традиционно готовят из свежих фруктов, перетертых в пюре, лимонным соком, водой, медом или сахаром.
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В шербет добавляют любые фрукты. Иногда – сливки.Впервые сорбеты появились в древней Персии. В XVII веке из Англии завозили в Османскую империю порошки – шербет из сухофруктов, цветов, смешанных с сахаром. В 1670 году в Париже открылась кофейня по продаже десерта.
Шербет готовится легко, но процесс замораживания – в течение 5 – 8 часов. Лучше оставить на ночь.
Как приготовить сорбет с клубникой
- Время: 5 – 7 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 75 ккал
– 500 граммов клубники;
– 150 миллилитров воды;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 30 миллилитров лимонного сока.
- Клубнику тщательно помойте, очистите от листочков, обсушите бумажным полотенцем.
Свежая клубника / Фото Pexels
- Лимон помойте, разрежьте пополам, выжмите сок.
Лимон / Фото Pexels
- В миске ягоду смешайте с сахарной пудрой, добавьте лимонный сок, оставьте на 35 минут.
- В блендер выложите половину клубники, измельчите в два этапа до состояния пюре.
- Одну часть вылейте в миску, добавьте крахмал, перемешайте.
- В кастрюлю с водой добавьте ложку лимонного сока, добавьте клубнику с крахмалом.
- Разогрейте на огне в течение одной минуты до загустения. Снимите с плиты, оставьте для охлаждения.
- Вторую часть клубничного пюре соедините с разогретой массой.
- Выложите в форму, отправьте в холодильник на 5 – 8 часов.
Сорбет с клубникой / Фото Pexels
- Сорбет достаньте из холодильника, снова выложите в блендер, взбейте до однородной консистенции, снова отправьте для замораживания.
- Распределите на порции. Приятного аппетита!