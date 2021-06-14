Сорбет (шербет) з полуницею – заморожений десерт. Традиційно готують зі свіжих фруктів, подрібнених  у пюре, лимонним соком, водою, медом або цукром.

Читайте також Готуємося до пляжного сезону: топ-3 страви, від яких втрачаєш вагу

У шербет додають будь-які фрукти. Іноді – вершки. 

Шербет готується легко, але процес заморожування – протягом 5 – 8  годин. Найкраще залишити на ніч. 

Як приготувати сорбет з полуницею

  • Час: 5 – 7 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 75 ккал
  1. Полуницю ретельно помийте, почистіть від листочків, обсушіть паперовим рушником.

Свіжа полуниця/ Фото Pexels

  1. Лимон помийте, розріжте навпіл, вичавіть сік.

Лимон/ Фото Pexels

  1. У мисці ягоду змішайте з цукровою пудрою, додайте лимонний сік, залиште на 35 хвилин.
  2. У блендер викладіть половину полуниці, подрібніть у два етапи до стану пюре.
  3. Одну частину вилийте у миску, додайте крохмаль, перемішайте.
  4. У каструлю з водою додайте ложку лимонного соку, додайте полуницю з крохмалем.
  5. Розігрійте на вогні протягом однієї хвилини до загустіння. Зніміть з плити, залиште для охолодження.
  6. Другу частину полуничного пюре з'єднайте з відвареною масою.
  7. Викладіть у форму, відправте у холодильник на 5 – 8 годин.

Сорбет з полуницею/ Фото Pexels

  1. Сорбет дістаньте з холодильника, знову викладіть у блендер, збийте до однорідної консистенції, знову відправте для заморожування.
  2. Розподіліть на порції. Смачного!