Сорбет (шербет) з полуницею – заморожений десерт. Традиційно готують зі свіжих фруктів, подрібнених у пюре, лимонним соком, водою, медом або цукром.
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У шербет додають будь-які фрукти. Іноді – вершки.
Шербет готується легко, але процес заморожування – протягом 5 – 8 годин. Найкраще залишити на ніч.
Як приготувати сорбет з полуницею
- Час: 5 – 7 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 75 ккал
- Полуницю ретельно помийте, почистіть від листочків, обсушіть паперовим рушником.
Свіжа полуниця/ Фото Pexels
- Лимон помийте, розріжте навпіл, вичавіть сік.
Лимон/ Фото Pexels
- У мисці ягоду змішайте з цукровою пудрою, додайте лимонний сік, залиште на 35 хвилин.
- У блендер викладіть половину полуниці, подрібніть у два етапи до стану пюре.
- Одну частину вилийте у миску, додайте крохмаль, перемішайте.
- У каструлю з водою додайте ложку лимонного соку, додайте полуницю з крохмалем.
- Розігрійте на вогні протягом однієї хвилини до загустіння. Зніміть з плити, залиште для охолодження.
- Другу частину полуничного пюре з'єднайте з відвареною масою.
- Викладіть у форму, відправте у холодильник на 5 – 8 годин.
Сорбет з полуницею/ Фото Pexels
- Сорбет дістаньте з холодильника, знову викладіть у блендер, збийте до однорідної консистенції, знову відправте для заморожування.
- Розподіліть на порції. Смачного!