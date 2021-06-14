Сорбет (шербет) с клубникой – замороженный десерт. Традиционно готовят из свежих фруктов, перетертых в пюре, лимонным соком, водой, медом или сахаром.
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В шербет добавляют любые фрукты. Иногда – сливки.
Шербет готовится легко, но процесс замораживания – в течение 5 – 8 часов. Лучше оставить на ночь.
Как приготовить сорбет с клубникой
- Время: 5 – 7 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 75 ккал
- Клубнику тщательно помойте, очистите от листочков, обсушите бумажным полотенцем.
Свежая клубника / Фото Pexels
- Лимон помойте, разрежьте пополам, выжмите сок.
Лимон / Фото Pexels
- В миске ягоду смешайте с сахарной пудрой, добавьте лимонный сок, оставьте на 35 минут.
- В блендер выложите половину клубники, измельчите в два этапа до состояния пюре.
- Одну часть вылейте в миску, добавьте крахмал, перемешайте.
- В кастрюлю с водой добавьте ложку лимонного сока, добавьте клубнику с крахмалом.
- Разогрейте на огне в течение одной минуты до загустения. Снимите с плиты, оставьте для охлаждения.
- Вторую часть клубничного пюре соедините с разогретой массой.
- Выложите в форму, отправьте в холодильник на 5 – 8 часов.
Сорбет с клубникой / Фото Pexels
- Сорбет достаньте из холодильника, снова выложите в блендер, взбейте до однородной консистенции, снова отправьте для замораживания.
- Распределите на порции. Приятного аппетита!