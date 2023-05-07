Смакуем последний вечер выходных: легкие рулетики с сосисками

7 мая 2023, 17:15
Читати новину українською

Источник:

ВВС Food

Провожать выходные нужно вкусно. Если любите сочетание теста и сосисок – тогда этот рецепт точно вас порадует.

Воскресный вечер – хорошее время для того, чтобы зарядиться на новую неделю. Помочь в этом может вкусная закуска, которая идеально дополнит каждый вечер.

Читайте также Сочная кесадилья или рагу: что можно приготовить с сосисками "МИНИ"

Если в холодильнике есть кусочек сыра – обязательно натрите его и добавьте к начинке.

Рецепт рулетиков с сосиской

Время: 30 минут + время для теста

Порций: 8

Приготовление:

  • Соль и муку соединяем в большой миске. Масло нарезаем кубиками и втираем в муку.
  • Равномерно добавляем воду с лимонным соком и осторожно замешиваем тесто. 
  • Кладем тесто на присыпанную мукой доску, слегка раскатываем, накрываем пергаментной бумагой и ставим в холодильник на 15 минут.
  • Затем раскатываем тесто в прямоугольник (в пропорции 1 к 3) толщиной 1 сантиметр.
  • Делим тесто на треугольники. Снова накрываем тесто пергаментом и ставим в холодильник на 15 минут.
  • Готовим начинку: нарезаем сосиски пополам и смешиваем с горчицей.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Выкладываем сосиски на треугольники из теста и формируем рулетики.
  • Смазываем каждый рулетик взбитым яйцом.
  • Выпекаем примерно 30 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська