Смакуем последний вечер выходных: легкие рулетики с сосисками

Провожать выходные нужно вкусно. Если любите сочетание теста и сосисок – тогда этот рецепт точно вас порадует.

Воскресный вечер – хорошее время для того, чтобы зарядиться на новую неделю. Помочь в этом может вкусная закуска, которая идеально дополнит каждый вечер.

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Если в холодильнике есть кусочек сыра – обязательно натрите его и добавьте к начинке.

Рецепт рулетиков с сосиской

Время: 30 минут + время для теста

Порций: 8

Ингредиенты: для теста: – 300 грамм муки;

– щепотка соли;

– 225 грамм холодного сливочного масла;

– 150 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 взбитое яйцо; для начинки: – 450 грамм сосисок;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы.

Приготовление:

Соль и муку соединяем в большой миске. Масло нарезаем кубиками и втираем в муку.

Равномерно добавляем воду с лимонным соком и осторожно замешиваем тесто.

Кладем тесто на присыпанную мукой доску, слегка раскатываем, накрываем пергаментной бумагой и ставим в холодильник на 15 минут.

Затем раскатываем тесто в прямоугольник (в пропорции 1 к 3) толщиной 1 сантиметр.

Делим тесто на треугольники. Снова накрываем тесто пергаментом и ставим в холодильник на 15 минут.

Готовим начинку: нарезаем сосиски пополам и смешиваем с горчицей.

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Выкладываем сосиски на треугольники из теста и формируем рулетики.

Смазываем каждый рулетик взбитым яйцом.

Выпекаем примерно 30 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!