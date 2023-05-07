Воскресный вечер – хорошее время для того, чтобы зарядиться на новую неделю. Помочь в этом может вкусная закуска, которая идеально дополнит каждый вечер.
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Если в холодильнике есть кусочек сыра – обязательно натрите его и добавьте к начинке.
Рецепт рулетиков с сосиской
Время: 30 минут + время для теста
Порций: 8
Приготовление:
- Соль и муку соединяем в большой миске. Масло нарезаем кубиками и втираем в муку.
- Равномерно добавляем воду с лимонным соком и осторожно замешиваем тесто.
- Кладем тесто на присыпанную мукой доску, слегка раскатываем, накрываем пергаментной бумагой и ставим в холодильник на 15 минут.
- Затем раскатываем тесто в прямоугольник (в пропорции 1 к 3) толщиной 1 сантиметр.
- Делим тесто на треугольники. Снова накрываем тесто пергаментом и ставим в холодильник на 15 минут.
- Готовим начинку: нарезаем сосиски пополам и смешиваем с горчицей.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Выкладываем сосиски на треугольники из теста и формируем рулетики.
- Смазываем каждый рулетик взбитым яйцом.
- Выпекаем примерно 30 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!