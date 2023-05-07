Недільний вечір – гарний час для того, аби зарядитися на новий тиждень. Допомогти у цьому може смачна закуска, яка ідеально доповнить будь-який вечір.

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Якщо у вашому холодильнику є шматочок сиру – обов'язково натріть його та додайте до начинки.

Рецепт рулетиків із сосискою

Час: 30 хвилин + час для тіста

Порцій: 8

Інгредієнти: для тіста: – 300 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 225 грамів холодного вершкового масла;

– 150 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 збите яйце; для начинки: – 450 грамів сосисок;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці.

Приготування:

Сіль та борошно з'єднуємо у великій мисці. Масло нарізаємо кубиками і втираємо до борошна.

Поступово додаємо воду з лимонним соком і обережно замішуємо тісто.

Кладемо тісто на присипану борошном дошку, злегка розкачуємо, накриваємо пергаментним папером та ставимо у холодильник на 15 хвилин.

Потім розкачуємо тісто в прямокутник (у пропорції 1 до 3) товщиною 1 сантиметр.

Ділимо тісто на трикутники. Знову накриваємо тісто пергаментом та ставимо у холодильник на 15 хвилин.

Готуємо начинку: сосиски нарізаємо навпіл та змішуємо з гірчицею.

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Викладаємо сосиски на трикутники з тіста та формуємо рулетики.

Змащуємо кожен рулетик збитим яйцем.

Випікаємо приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!