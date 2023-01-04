Соус из хрена – это просто идеальное приложение для мяса и фаршированных яиц по праздникам. Готовить его очень просто, а воспользовавшись этим рецептом только однажды, вы убедитесь, что хрен способен удивлять не только своими полезными свойствами, но вкусовыми качествами.
Актуально Эта ошибка сделает селедку очень горькой: чего точно не стоит делать при ее приготовлении
Рецепт теплого соуса из хрена
Время: 30 минут
Порций: 4
Идеальный соус к мясу на праздники / Фото przepisy
Ингредиенты:
- ложка сливочного масла;
- ложка муки;
- четыре столовых ложки хрена;
- два стакана бульона (можно заменить молоком или водой);
- три столовых ложки сливок (12%);
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сливочное масло топим на сковороде. Добавляем столовую ложку муки, постоянно помешиваем смесь. Когда она приобретет золотистый цвет – медленно добавляем бульон. Можно регулировать его количество таким образом, чтобы консистенция соуса была такой, какую вы предпочитаете.
- Добавляем сливки, солим и перчим по вкусу.
- Медленно добавляем хрен, лучше всего, если он будет только что тертым.
- Подавать соус следует сразу после приготовления, на столе он должен быть теплым.
Приятного аппетита!