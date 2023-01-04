Соус из хрена – это просто идеальное приложение для мяса и фаршированных яиц по праздникам. Готовить его очень просто, а воспользовавшись этим рецептом только однажды, вы убедитесь, что хрен способен удивлять не только своими полезными свойствами, но вкусовыми качествами.

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Рецепт теплого соуса из хрена

Время: 30 минут

Порций: 4

Идеальный соус к мясу на праздники / Фото przepisy

Ингредиенты:

ложка сливочного масла;

ложка муки;

четыре столовых ложки хрена;

два стакана бульона (можно заменить молоком или водой);

три столовых ложки сливок (12%);

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сливочное масло топим на сковороде. Добавляем столовую ложку муки, постоянно помешиваем смесь. Когда она приобретет золотистый цвет – медленно добавляем бульон. Можно регулировать его количество таким образом, чтобы консистенция соуса была такой, какую вы предпочитаете. Добавляем сливки, солим и перчим по вкусу. Медленно добавляем хрен, лучше всего, если он будет только что тертым. Подавать соус следует сразу после приготовления, на столе он должен быть теплым.

Приятного аппетита!