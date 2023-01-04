Маринование сельди любая хозяйка вряд ли назовет трудным процессом. Но во время его приготовления можно совершить одну распространенную ошибку, которая придаст вкусу закуски горечи. Вряд ли это именно тот результат, к которому мы стремимся, поэтому нужно знать, чего не нужно делать.

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Что сделает сельдь очень горькой

Сельди по желанию можно добавить много вкусовых оттенков. Кто-то любит сливочные акценты, кому-то нравится больше вкус масла или уксуса.

Одно из главных праздничных блюд / Фото Kuchenny balagan

Единственный привкус, которого следует избегать абсолютно всем – это горечь. Оказывается, ее может обеспечить обычный ингредиент, который находится во всех рецептах.

Речь идет о луке. Стоит сделать только одну ошибку при ее обработке или добавить овощ свежим – и рыба будет очень горькой, какие специи и компоненты вы бы к ней не добавляли. Избежать этого помогут три простых совета.

Первое, что можно сделать – воспользоваться бланшированием, то есть обработать лук кипятком. Просто сливаем на порезанный лук кипятков прямо из чайника, а затем кладем овощ в холодную воду. Кипяток поможет устранить соединения, которые дают блюдам горечи.

Можно залить лук стаканом хорошо посоленной воды и оставить на 10 минут. Затем нужно просто сцедить лук и промыть под проточной водой.

Проще всего будет слегка обжарить лук до прозрачности, часто перемешивая. Тогда о горечи блюда вы точно сможете не беспокоиться.