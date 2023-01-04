Его оценят все: теплый соус из хрена, который сделает блюда совершенными

4 января 2023, 19:12
Читати новину українською

Источник:

haps

Хрен – это ингредиент, популярность которого приходится на зиму, особенно на праздники. Он хорошо подходит не только в тертом виде или в сочетании со свеклой, из нее можно сделать очень удачный соус.

Соус из хрена – это просто идеальное приложение для мяса и фаршированных яиц по праздникам. Готовить его очень просто, а воспользовавшись этим рецептом только однажды, вы убедитесь, что хрен способен удивлять не только своими полезными свойствами, но вкусовыми качествами.

Актуально Эта ошибка сделает селедку очень горькой: чего точно не стоит делать при ее приготовлении

Рецепт теплого соуса из хрена

Время: 30 минут

Порций: 4

Идеальный соус к мясу на праздники / Фото przepisy

Ингредиенты:

  • ложка сливочного масла;
  • ложка муки;
  • четыре столовых ложки хрена;
  • два стакана бульона (можно заменить молоком или водой);
  • три столовых ложки сливок (12%);
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сливочное масло топим на сковороде. Добавляем столовую ложку муки, постоянно помешиваем смесь. Когда она приобретет золотистый цвет – медленно добавляем бульон. Можно регулировать его количество таким образом, чтобы консистенция соуса была такой, какую вы предпочитаете.
  2. Добавляем сливки, солим и перчим по вкусу.
  3. Медленно добавляем хрен, лучше всего, если он будет только что тертым.
  4. Подавать соус следует сразу после приготовления, на столе он должен быть теплым.

Приятного аппетита!

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська