Чеснок соус имеет фантастический вкус и очень легкий в приготовлении. Попытайтесь приготовить его хотя бы раз – и он станет незаменимым гостем на вашем столе.

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Рецепт чесночного соуса

Время: 30 минут

Порций: 4

Невероятно вкусно / Фото simply home cooked

Ингредиенты:

2 зубчика чеснока;

соль и перец по вкусу;

125 миллилитров майонеза;

125 миллилитров 12% сливок греческого йогурта;

2 чайные ложки лимонного сока;

щепотка сахара;

по желанию щепотка зерен горчицы.

Приготовление: