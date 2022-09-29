Чеснок соус имеет фантастический вкус и очень легкий в приготовлении. Попытайтесь приготовить его хотя бы раз – и он станет незаменимым гостем на вашем столе.
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Рецепт чесночного соуса
Время: 30 минут
Порций: 4
Невероятно вкусно / Фото simply home cooked
Ингредиенты:
- 2 зубчика чеснока;
- соль и перец по вкусу;
- 125 миллилитров майонеза;
- 125 миллилитров 12% сливок греческого йогурта;
- 2 чайные ложки лимонного сока;
- щепотка сахара;
- по желанию щепотка зерен горчицы.
Приготовление:
- Чеснок почистить и продавить через пресс, выложить в миску. Приправить солью и перцем.
- Добавьте майонез, сливки (или йогурт), лимонный сок и сахар.
- Семена горчицы (по желанию) измельчить, например, в ступке или плоской стороной ножа. Добавьте к другим ингредиентам в миску.
- Все тщательно перемешайте.
- Подавайте с запеченными овощами, картофелем фри или мясными блюдами.