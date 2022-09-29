Универсальный подход: рецепт пикантного чесночного соуса

29 сентября 2022 , 21:14
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Источник:

kwestia smaku

Этот рецепт греческого чесночного соуса настолько универсален, что дополнит любые блюда ароматными оттенками чеснока. Нотки лимонного сока и специй служат его безупречным довершением.

Чеснок соус имеет фантастический вкус и очень легкий в приготовлении. Попытайтесь приготовить его хотя бы раз – и он станет незаменимым гостем на вашем столе.

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Рецепт чесночного соуса

Время: 30 минут
Порций: 4

Невероятно вкусно / Фото simply home cooked

Ингредиенты:

  • 2 зубчика чеснока;
  • соль и перец по вкусу;
  • 125 миллилитров майонеза;
  • 125 миллилитров 12% сливок греческого йогурта;
  • 2 чайные ложки лимонного сока;
  • щепотка сахара;
  • по желанию щепотка зерен горчицы.

Приготовление:

  1. Чеснок почистить и продавить через пресс, выложить в миску. Приправить солью и перцем.
  2. Добавьте майонез, сливки (или йогурт), лимонный сок и сахар.
  3. Семена горчицы (по желанию) измельчить, например, в ступке или плоской стороной ножа. Добавьте к другим ингредиентам в миску.
  4. Все тщательно перемешайте.
  5. Подавайте с запеченными овощами, картофелем фри или мясными блюдами.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська