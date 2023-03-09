Создаем весеннее настроение дома: три салата из курицы на скорую руку

9 марта 2023, 10:30
Читати новину українською
СПЕЦПРОЕКТ

Сложно представить весну без любимых салатов. И на это есть несколько причин: они аппетитные и вкусные, а еще полезны и быстры в приготовлении. Всего 30 минут – и готовое блюдо будет на вашем столе.

Но главным преимуществом весенних салатов есть то, что существует множество оригинальных рецептов из продуктов, которые могут быть в холодильнике каждого украинца. Так что даже взяв за основу один и тот же ингредиент, можно каждый раз получать новое блюдо.

Читайте также Украинские драники с курятиной: делимся традиционным рецептом

Не верите? Предлагаем опробовать это на примере салатов на основе филе бедра. Именно эту отборную курочку украинцы выбирают из-за особой сочности и удобства в приготовлении.

А чтобы блюдо удалось, стоит позаботиться о качестве главного ингредиента. Предпочитайте продукцию надежного производителя. Такого как ТМ "Наша Ряба" – проверенного лидера рынка, который уже более 21 года непрерывно снабжает украинцев только качественной и свежей курятиной.

К тому же производитель уже позаботился о том, чтобы сократить время на приготовление любимых весенних салатов. Мясо бедра отделено от кости и кожуры, поэтому не требует дополнительной подготовки или мытья. Вам остается обжарить его в течение 15 минут, подобрать другие ингредиенты и начать миксовать их между собой.

Наиболее удачные сочетания в весеннем салате раскрываем в трех простых рецептах.

Салат Цезарь с курицей и оригинальным соусом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Готовим салат Цезарь по оригинальному рецепту / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
упаковка куриного филе бедра ТМ "Наша Ряба" ;
– 1 салат ромен или айсберг;
– 10 граммов сыра пармезан;
– 2 томата черри;
– черный молотый перец по вкусу.
Для соуса:
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки тертого сыра пармезан;
– 3 полоски анчоусов в масле;
– 4 горошины каперсов или половина квашеного огурца.

Приготовление:

  1. Для приготовления соуса смешиваем мелко нарезанные анчоусы, каперсы или квашеный огурец, тертый пармезан.

  2. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем филе бедра до готовности (10 – 15 минут). Сдабриваем специями.

  3. Нарезаем листья салата грубыми кусками, смешиваем с соусом и выкладываем на тарелку. Добавляем половинки томатов.

  4. Нарезаем горячее филе бедра ломтиками, выкладываем на салат. Сверху посыпаем свежемолотым перцем (можно смесью перцев) и натираем тонкими кусками пармезан.

Медовый салат с мандаринами и курочкой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Медовый салат с мандаринами и курочкой – идеальный выбор, если уж обыденные блюда надоели / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
упаковка куриного филе бедра ТМ "Наша Ряба" ;
– 300 граммов рукколы;
– 2 мандаринка;
– 5 – 6 грецких орешков;
– 30 граммов голубого сыра.
Для соуса:
– 2 столовые ложки меда;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка ласковой горчицы в зернах;
– 1 чайная ложка соевого соуса.

Приготовление:

  1. Обжариваем куриное филе бедра на разогретой сковороде с маслом, сдабриваем специями. Готовим 15 минут.

  2. Смешиваем все ингредиенты для соуса. Заправляем листья рукколы.

  3. Очищаем мандаринки от кожуры, разделяем на кусочки.

  4. Выкладываем на тарелку рукколу, нарезанную кусочками курочку, мандарины. Посыпаем орешками и голубым творогом.

Салат с авокадо и курочкой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Авокадо, овощи и курочка – идеальное сочетание для салата / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
упаковка куриного филе бедра ТМ "Наша Ряба ";
– 1 авокадо;
– упаковка салатного микса;
– 1 помидор;
– масло;
– 10 граммов лимонного сока;
– щепотку семян кунжута;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. На разогретой сковороде обжариваем филе бедра с обеих сторон 15 минут. Сдабриваем специями.

  2. Выкладываем на тарелку свежий салатный микс, поливаем маслом, немного перемешиваем.

  3. Добавляем нарезанный кусочками помидор. Разрезаем авокадо пополам, удаляем косточку и ложкой достаем мякоть. Оставляем половинки целиком, или нарезаем ломтиками. Сбрызгиваем лимонным соком и солим. Выкладываем на салат.

  4. Нарезаем готовую курочку кусочками, добавляем в салат и посыпаем семенами кунжута.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак