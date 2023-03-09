Та головною перевагою весняних салатів є те, що існує безліч оригінальних рецептів із продуктів, які можуть бути в холодильнику кожного українця. Тож навіть взявши за основу один інгредієнт, можна щоразу отримувати нову страву.

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Не вірите? Пропонуємо випробувати це на прикладі салатів на основі філе стегна. Саме цю добірну курочку українці обирають через особливу соковитість та зручність у приготуванні.

А щоб страва вдалась, варто подбати про якість головного інгредієнта. Віддавайте перевагу продукції надійного виробника. Такого як ТМ "Наша Ряба" – перевіреного лідера ринку, який вже понад 21 рік безперервно забезпечує українців лише якісною та свіжою курятиною.

До того ж виробник вже подбав про те, щоб скоротити час на приготування улюблених весняних салатів. М'ясо стегна відділене від кістки і шкірки, тому не потребує додаткової підготовки чи миття. Тож вам залишається обсмажити його упродовж 15 хвилин, підібрати інші інгредієнти та почати міксувати їх між собою.

Найбільш вдалі поєднання у весняному салаті рокриваємо у трьох простих рецептах.

Салат Цезар з куркою та оригінальним соусом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Готуємо салат Цезар за оригінальним рецептом / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка курячого філе стегна ТМ "Наша Ряба";

– 1 салат ромен або айсберг;

– 10 грамів сиру пармезан;

– 2 томати чері;

– чорний мелений перець до смаку.

Для соусу:

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки тертого сиру пармезан;

– 3 смужки анчоусів в олії;

– 4 горошини каперсів, або половина квашеного огірка.

Приготування:

Для приготування соусу змішуємо дрібно нарізані анчоуси, каперси або квашений огірок, тертий пармезан. Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажуємо філе стегна до готовності (10 – 15 хвилин). Присмачуємо спеціями. Нарізаємо листя салату грубими шматками, змішуємо з соусом та викладаємо на тарілку. Додаємо половинки томатів. Нарізаємо гаряче філе стегна скибками, викладаємо на салат. Зверху посипаємо свіжомеленим перцем (можна сумішшю перців) та натираємо тонкими шматками пармезан.

Медовий салат з мандаринами та курочкою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Медовий салат з мандаринами і курочкою – ідеальний вибір, якщо вже буденні страви набридли / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка курячого філе стегна ТМ "Наша Ряба";

– 300 грамів руколи;

– 2 мандаринки;

– 5 – 6 волоських горішків;

– 30 грамів блакитного сиру.

Для соусу:

– 2 столові ложки меду;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка лагідної гірчиці в зернах;

– 1 чайна ложка соєвого соусу.

Приготування:

Обсмажуємо куряче філе стегна на розігрітій сковорідці з олією, присмачуємо спеціями. Готуємо 15 хвилин. Змішуємо всі інгредієнти для соусу. Заправляємо листя руколи. Очищуємо мандаринки від шкірки, розділяємо на шматочки. Викладаємо на тарілку руколу, нарізану шматочками курочку, мандарини. Посипаємо горішками та блакитним сиром.

Салат з авокадо та курочкою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Авокадо, овочі та курочка – ідеальне поєднання для салату / Фото Shutterstock

Приготування:

На розігрітій сковорідці обсмажуємо філе стегна з обох сторін 15 хвилин. Присмачуємо спеціями. Викладаємо на тарілку свіжий салатний мікс, поливаємо олією, трішки перемішуємо. Додаємо нарізаний шматочками помідор. Розрізаємо авокадо навпіл, видаляємо кісточку і ложкою дістаємо м’якоть. Залишаємо половинки цілими, або нарізаємо скибками. Скроплюємо лимонним соком та солимо. Викладаємо на салат. Нарізаємо готову курочку шматочками, додаємо до салату та посипаємо насінням кунжуту.

Смачного!