Спагетти с запеченными овощами и анчоусами: пальчики оближете
10 ноября 2022 , 10:10Читати новину українською
Источник:инстаграмм Метро
Если вы безумствуете от спагетти, как и мы – обязательно попробуйте приготовить их по этому рецепту. Анчоусы в сочетании с запеченными овощами заставят ваши рецепторы безумствовать от удовольствия.
Спагетти с анчоусами – это простое и понятное блюдо, которое без преувеличения сможет приготовить даже новичок в кулинарии.
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Если вам показалось странным сочетание анчоусов и печеных перцев, мы советуем попробовать и убедиться самим, что это нереально вкусно.
Итальянская кухня всегда исправно сочетает морепродукты, рыбу или мясо с овощами. Вместо спагетти в блюде можно использовать любую другую пасту или макароны.
Рецепт спагетти с анчоусами.
- Время: 25 минут
- Порции: 2
– 2 – 3 штуки сладкого болгарского перца;
– 10 томатов черри;
– 1 средний репчатый лук;
– зубчик чеснока;
– 2 штуки анчоусов в масле;
– базилик;
– оливковое масло;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Болгарский перец промойте проточной водой, удалите семена и вместе с томатами смажьте оливковым маслом. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте их 60 минут. Дальше под фольгой 10 минут. Снимите с них шкурку.
- Макароны отварите в кипящей подсоленной воде до готовности. Около 10 – 13 минут.
- Лук и чеснок мелко нашинкуйте и обжарьте на оливковом масле. Добавьте мелко нарезанные анчоусы, базилик, печеные перцы с помидорами и протушите вместе, добавив соль и перец.
- Перебейте все блендером, соедините с отварными спагетти, творогом и базиликом.
Приятного тебе аппетита!