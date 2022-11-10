Спагетти с запеченными овощами и анчоусами: пальчики оближете

Если вы безумствуете от спагетти, как и мы – обязательно попробуйте приготовить их по этому рецепту. Анчоусы в сочетании с запеченными овощами заставят ваши рецепторы безумствовать от удовольствия.

Спагетти с анчоусами – это простое и понятное блюдо, которое без преувеличения сможет приготовить даже новичок в кулинарии.

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Если вам показалось странным сочетание анчоусов и печеных перцев, мы советуем попробовать и убедиться самим, что это нереально вкусно.

Итальянская кухня всегда исправно сочетает морепродукты, рыбу или мясо с овощами. Вместо спагетти в блюде можно использовать любую другую пасту или макароны.

Рецепт спагетти с анчоусами.

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

– 2 – 3 штуки сладкого болгарского перца;– 10 томатов черри;– 1 средний репчатый лук;– зубчик чеснока;– 2 штуки анчоусов в масле;– базилик;– оливковое масло;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Болгарский перец промойте проточной водой, удалите семена и вместе с томатами смажьте оливковым маслом. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте их 60 минут. Дальше под фольгой 10 минут. Снимите с них шкурку.

Макароны отварите в кипящей подсоленной воде до готовности. Около 10 – 13 минут.

Лук и чеснок мелко нашинкуйте и обжарьте на оливковом масле. Добавьте мелко нарезанные анчоусы, базилик, печеные перцы с помидорами и протушите вместе, добавив соль и перец.

Перебейте все блендером, соедините с отварными спагетти, творогом и базиликом.

Приятного тебе аппетита!