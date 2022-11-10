Спагетти с анчоусами – это простое и понятное блюдо, которое без преувеличения сможет приготовить даже новичок в кулинарии.

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Если вам показалось странным сочетание анчоусов и печеных перцев, мы советуем попробовать и убедиться самим, что это нереально вкусно.

Итальянская кухня всегда исправно сочетает морепродукты, рыбу или мясо с овощами. Вместо спагетти в блюде можно использовать любую другую пасту или макароны.

Рецепт спагетти с анчоусами.

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Болгарский перец промойте проточной водой, удалите семена и вместе с томатами смажьте оливковым маслом. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте их 60 минут. Дальше под фольгой 10 минут. Снимите с них шкурку.
  • Макароны отварите в кипящей подсоленной воде до готовности. Около 10 – 13 минут.
  • Лук и чеснок мелко нашинкуйте и обжарьте на оливковом масле. Добавьте мелко нарезанные анчоусы, базилик, печеные перцы с помидорами и протушите вместе, добавив соль и перец.
  • Перебейте все блендером, соедините с отварными спагетти, творогом и базиликом.

Приятного тебе аппетита!