Спагеті з анчоусами – це проста та зрозуміла страва, яку без перебільшення зможе приготувати навіть новачок у кулінарії.

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Якщо вам здалося дивним поєднання анчоусів та печених перців, ми радимо вам спробувати та переконатися самим, що це нереально смачно.

Італійська кухня завжди справно поєднує між собою морепродукти, рибу чи м'ясо з овочами. Замість спагеті у страві можна використати будь-яку іншу пасту чи макарони.

Рецепт спагеті з анчоусами

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 – 3 штуки солодкого болгарського перцю;

– 10 томатів чері;

– 1 середня ріпчаста цибуля;

– зубчик часнику;

– 2 штуки анчоусів в олії;

– базилік;

– оливкова олія;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Болгарський перець помийте проточною водою, видаліть насіння та разом з томатами змастіть оливковою олією. Розігрійте духовку до 200 градусів та запікайте їх 60 хвилин. Далі під фольгою 10 хвилин. Зніміть з них шкірку.

Макарони відваріть у киплячій підсоленій воді до готовності. Близько 10 – 13 хвилин.

Цибулю й часник дрібно наріжте і обсмажте на оливковій олії. Додайте дрібно нарізані анчоуси, базилік, печені перці з томатами і протушкуйте разом, додавши сіль та перець.

Перебийте все блендером, з‘єднайте з відвареними спагеті, сиром і базиліком.

Смачного!