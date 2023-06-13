Три старинных украинских блюда, о которых мы начали забывать

Украинская кухня богата разнообразными блюдами, которые начали забываться рядом с ее современной версией. Мы предлагаем вспомнить несколько старинных блюд и приготовить их дома.

Если такие блюда как вареники, борщ, кулеш, творожник нам известны с детства, то о мазуриках или бабке-шарпанине мы мало что знаем.

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Чтобы древние украинские блюда не забывались, мы решили поделиться их рецептами.

Молочная каша

– 1,3 литра молока;– 5 яиц;– соль;– ягоды – для украшения.

Приготовление:

Молоко и яйца тщательно и долго взбиваем с помощью миксера. Солим.

Затем смесь выливаем в керамическую или жаростойкую стеклянную форму с высокими бортами. Форму ставим в духовку при 180 – 190 градусах.

Запекаем до румяной корочки примерно 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!

Мазурики

– 600 граммов фарша из индейки;– 1 куриное яйцо;– 25 граммов молока;– 50 граммов сливочного масла;– 50 граммов твердого сыра;– 50 – 70 грамм панировочных сухарей;– 3 – 4 столовых ложки масла;– соль;– черный молотый перец;– зелень.

Приготовление:

В фарш добавляем молоко, яйцо, сыр, растопленное сливочное масло, соль и специи. Тщательно вымешиваем все в однородную массу.

Формируем котлеты-колбаски и обваливаем в панировочных сухарях. Чтобы мазурики лучше держали форму, нужно отправить их на 20 – 30 минут в морозилку.



Мазурики / Фото Аутентичная Украина

Полученные колбаски обжариваем на растительном масле с двух сторон.

Украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

Баба-шарпанина

– 1 килограмм судака;– 1 стакан пшеничной муки;– 2 – 3 столовые ложки масла;– половина моркови;– половина корня петрушки;– 2 репчатых лука;– 3 горошины перца;– лавровый лист;– 500 граммов рыбного бульона;– соль.

Приготовление:

Судак очищаем от чешуи, удаляем внутренности и кости, промываем, нарезаем кусками.

Рыбу, корень петрушки, луковицу и морковь укладываем в кастрюлю, заливаем водой.

Добавляем лавровый лист, душистый перец, соль.

Ставим на средний огонь, доводим до кипения и варим 30 минут.

Отдельно на сковороде обжариваем лук.

Затем тщательно просеиваем муку в кастрюлю или миску, добавляем обжаренный лук, медленно вливаем рыбный бульон, в котором варился судак.

Замешиваем тесто, чтобы напоминало по консистенции нежирную сметану.

Сваренный судак разделяем руками на мелкие кусочки, выложите в смазанную маслом форму для запекания.

Посыпаем перцем и заливаем тестом.

Запекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Приятного аппетита!