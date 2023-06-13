Три старинных украинских блюда, о которых мы начали забывать
13 июня 2023, 12:21Читати новину українською
Источник:food and mood
Украинская кухня богата разнообразными блюдами, которые начали забываться рядом с ее современной версией. Мы предлагаем вспомнить несколько старинных блюд и приготовить их дома.
Если такие блюда как вареники, борщ, кулеш, творожник нам известны с детства, то о мазуриках или бабке-шарпанине мы мало что знаем.
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Чтобы древние украинские блюда не забывались, мы решили поделиться их рецептами.
Молочная кашаИнгредиенты:
– 1,3 литра молока;
– 5 яиц;
– соль;
– ягоды – для украшения.
Приготовление:
- Молоко и яйца тщательно и долго взбиваем с помощью миксера. Солим.
- Затем смесь выливаем в керамическую или жаростойкую стеклянную форму с высокими бортами. Форму ставим в духовку при 180 – 190 градусах.
- Запекаем до румяной корочки примерно 15 – 20 минут.
Приятного аппетита!
МазурикиИнгредиенты:
– 600 граммов фарша из индейки;
– 1 куриное яйцо;
– 25 граммов молока;
– 50 граммов сливочного масла;
– 50 граммов твердого сыра;
– 50 – 70 грамм панировочных сухарей;
– 3 – 4 столовых ложки масла;
– соль;
– черный молотый перец;
– зелень.
Приготовление:
- В фарш добавляем молоко, яйцо, сыр, растопленное сливочное масло, соль и специи. Тщательно вымешиваем все в однородную массу.
- Формируем котлеты-колбаски и обваливаем в панировочных сухарях. Чтобы мазурики лучше держали форму, нужно отправить их на 20 – 30 минут в морозилку.
Мазурики / Фото Аутентичная Украина
- Полученные колбаски обжариваем на растительном масле с двух сторон.
- Украшаем зеленью.
Приятного аппетита!
Баба-шарпанинаИнгредиенты:
– 1 килограмм судака;
– 1 стакан пшеничной муки;
– 2 – 3 столовые ложки масла;
– половина моркови;
– половина корня петрушки;
– 2 репчатых лука;
– 3 горошины перца;
– лавровый лист;
– 500 граммов рыбного бульона;
– соль.
Приготовление:
- Судак очищаем от чешуи, удаляем внутренности и кости, промываем, нарезаем кусками.
- Рыбу, корень петрушки, луковицу и морковь укладываем в кастрюлю, заливаем водой.
- Добавляем лавровый лист, душистый перец, соль.
- Ставим на средний огонь, доводим до кипения и варим 30 минут.
- Отдельно на сковороде обжариваем лук.
- Затем тщательно просеиваем муку в кастрюлю или миску, добавляем обжаренный лук, медленно вливаем рыбный бульон, в котором варился судак.
- Замешиваем тесто, чтобы напоминало по консистенции нежирную сметану.
- Сваренный судак разделяем руками на мелкие кусочки, выложите в смазанную маслом форму для запекания.
- Посыпаем перцем и заливаем тестом.
- Запекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
Приятного аппетита!